Карантин в Украине продлится как минимум до 24 апреля. Люди привыкают к ритму жизни, в котором желательно не часто выходить в магазины.

По возможности, все необходимые для пребывания дома товары заказывают онлайн.

Особенно это касается средств для защиты и дезинфекции, которые очень быстро раскупили в аптеках страны. Людям приходится искать медицинские маски в онлайн-магазинах и на сервисах объявлений.

Однако вместе с увеличением количества добросовестных продавцов появляются и те, кто только хочет нажиться на украинцах, которые пытаются обезопасить себя и своих родных.

Факты ICTV рассказывают, как увеличилось количество махинаций на онлайн-сервисах объявлений и как безопасно выбирать необходимые товары.

Что покупают во время карантина?

В условиях карантина, когда все ТРЦ закрыты, украинцы покупают необходимые вещи в супермаркетах и ​​на различных торговых площадках, сервисах объявлений в интернете и тому подобное.

По словам экономиста Андрея Новака, наибольшим спросом среди украинцев пользуются продукты длительного хранения и защитные маски.

— Во-первых, это защитные маски, средства для дезинфекции, третье — продукты питания длительного хранения, туалетная бумага и алкоголь. Это то, что сегодня больше всего покупают в условиях карантина, — говорит экономист.

Дефицита этих товаров в течение карантина не должно возникнуть, ведь Украина имеет мощности для их производства и покрытия внутреннего спроса.

За другими же товарами граждане Украины идут в онлайн-магазины и на сервисы объявлений, такие как OLX.

Во второй половине марта в топ популярных категорий вошли товары для хобби, отдыха и спорта. Это свидетельствует о том, что украинцы пытаются найти, чем развлечь себя во время пребывания дома.

Если посмотреть на приобретение отдельно, то популярность в марте получили ноутбуки, игровые приставки, товары для красоты и здоровья.

— За март количество товаров, доставленных в пределах пяти крупных городов Украины, увеличилось на 30%. Так, между районами Киева товары почтой стали отправлять на 27% активнее, Харькова — на 32%, а Одессы — на 38%. В 1,5 раза возросло количество поставок внутри Днепра, а во Львове они удвоились, — сообщают в OLX.

А вот меньшей популярностью сейчас пользуются товары из категории детская одежда и обувь.

На портале Prom.ua, в свою очередь, наблюдается рост спроса украинцев на товары, которые ранее не так активно заказывали. Это медицинские и зоотовары, продукты, спортивная одежда и снаряжение.

Потому сейчас у продавцов наблюдается наплыв заказов.

Что делают онлайн-платформы?

С начала карантина, по состоянию на 26 марта, Киберполиция зафиксировала 139 случаев мошенничества при покупке средств индивидуальной защиты через сообщения в социальных сетях, мессенджерах и на специальных сайтах объявлений.

Правоохранители оперативно работают для того, чтобы установить личности людей, которые занимаются обманом граждан во время карантина.

На данный момент на онлайн-платформах не фиксируют увеличения количества мошенников. Как рассказала Фактам ICTV руководитель пресс-службы Prom.ua Лилия Овчинникова, количество жалоб от пользователей в период карантина увеличилось, однако это не связано с мошенниками.

— В период карантина и большого спроса на покупки в интернете увеличилось количество жалоб от покупателей, которые сталкиваются с недобросовестной работой продавцов. Чаще всего покупатели жалуются, что продавцы долго обрабатывают заказы или товара нет в наличии, — рассказывает Овчинникова.

Чтобы справляться с нагрузкой, предпринимателям советуют расширять штат.

Однако без внимания не остается и борьба с мошенниками на платформе.

— Что касается мошенничества, то для нас всегда важно обеспечить покупателям безопасный шоппинг. Для этого у нас есть алгоритмы, которые отслеживают подозрительные действия продавцов, — объяснила руководитель пресс-службы Prom.ua.

Поскольку OLX является площадкой объявлений, то меры во время карантина там принимают немного другие.

— Во избежание спекуляций на теме коронавируса, мы сформировали команду, которая модерирует контент с соответствующим содержанием на платформе и удаляет объявления, содержащие названия товаров, запрещенных к продаже на OLX. Среди них — товары медицинского назначения (медицинские маски, защитные костюмы и т. д.) и лекарственные препараты. Мы чувствуем ответственность за безопасность наших пользователей и, во избежание спекуляций из-за увеличения спроса на товары индивидуальной защиты, а также из-за невозможности гарантировать качество таких средств, мы запрещаем размещение любых объявлений, связанных с продажей подобных товаров на платформе, — рассказали в пресс-службе OLX.

Во время пандемии компания OLX также продолжает руководствоваться нормами законодательства Украины, которые запрещают продажу медицинских препаратов в интернете.

На платформе онлайн-объявлений продолжает действовать список запрещенных к публикации товаров и услуг, который состоит из 67 позиций.

Как не стать жертвой мошенников

Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо подходить к покупке товаров “с холодной головой”, особенно в условиях карантина, когда нет возможности приобрести ту или иную вещь в торговом центре или специализированном магазине офлайн.

На таких сайтах, как OLX и Prom.ua, есть советы по покупке, на которые мы также обратим внимание.

Необходимо всегда иметь возможность проверить товар. В условиях карантина это сделать несколько сложнее, но также возможно.

пользуйтесь сервисами, которые позволяют проверить товар;

не переводите деньги заранее;

возвращайте товар, если он не удовлетворяет вас.

Одним из безопасных методов покупки товаров является OLX-доставка, которая позволяет отправить деньги только после того, как вы осмотрите товар в почтовом отделении и убедитесь, что он исправен, надлежащего качества и тому подобное.

Нужно помнить, что мошенники есть не только среди продавцов, но и среди покупателей. Они пытаются получить товары бесплатно с помощью различных схем.

Нужно придерживаться нескольких правил:

использовать наложенный платеж, благодаря которому можно будет точно получить деньги после осмотра товара покупателем;

сообщать только 16-значный номер карты, если единственный вариант оплаты — банковский перевод;

проверять поступление денег на счет с помощью интернет-банкинга или обратившись в банк по телефону.

В Prom.ua несколько иная механика защиты покупателей и продавцов, ведь в его каталоге могут размещать товары довольно известные магазины.

Так, в разделе Потребительские товары покупатель может выбрать фильтром Надежный продавец, благодаря чему будут отображаться только сертифицированные компании, с которыми не должно возникнуть никаких проблем.

На платформе советуют изучать рейтинг и отзывы о продавце, прежде чем совершать покупку.

— Наличие негативных отзывов — не приговор. Важно, чтобы их было не больше 10%. Также нужно обратить внимание на то, как продавец обрабатывает негативные отзывы: если он всячески старается решить проблему, извиниться за ситуацию, то такому продавцу можно доверять, — рассказывает Овчинникова.

Также не стоит вестись на большие скидки. Лучше несколько раз подумать, прежде чем оформлять заказ у продавцов с низким рейтингом или в незнакомых интернет-магазинах, но дешевле на 60-80%.

Нормальное отклонение от рыночной цены должно составлять не более 10-25%.

Чтобы уберечь свои деньги, на Prom.ua также советуют не сообщать третьим лицам следующую информацию:

PIN и CVV2-код банковской карты;

коды, которые вы получаете в смс;

данные паспорта, прописки, других документов;

номер лицевого счета и секретные коды;

логин и пароль в личный кабинет покупателя/продавца.

Кроме того, на сайте существует возможность покупать товары с помощью приложения Пром оплата. Покупателям оно позволяет вернуть стоимость товара, если его не доставили или он не соответствует заявленному.

Продавцам же предоставляется возможность отправлять посылки без предоплаты.

Также на Prom.ua действует программа защиты покупателей, которая позволяет получить до 3 тыс. грн компенсации за те заказы, которые были оплачены, но которые продавец не отправил.

Все эти правила и услуги помогут вам безопасно покупать необходимые товары онлайн в то время, когда соблюдение карантина является очень важным.

Владислав Бомбела