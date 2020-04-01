Карантин в Україні триватиме щонайменше до 24 квітня. Люди призвичаюються до ритму життя, в якому бажано не часто виходити в магазини.

За можливості, усі необхідні для перебування вдома товари замовляють онлайн.

Особливо це стосується засобів для захисту та дезінфекції, які дуже швидко розкупили в аптеках країни. Людям доводиться шукати медичні маски в онлайн-магазинах та на сервісах оголошень.

Проте разом зі збільшенням кількості сумлінних продавців з’являються і ті, хто тільки хоче нажитися на українцях, які намагаються убезпечити себе і своїх рідних.

Факти ICTV розповідають, як збільшилася кількість махінацій на онлайн-сервісах оголошень та як безпечно обирати необхідні товари.

Що купують під час карантину?

В умовах карантину, коли всі ТРЦ зачинені, українці купують необхідні речі в супермаркетах та на різноманітних торговельних майданчиках, сервісах оголошень в інтернеті тощо.

За словами економіста Андрія Новака, найбільшим попитом серед українців користуються продукти тривалого зберігання і захисні маски.

– По-перше, це захисні маски, засоби для дезінфекції, третє – продукти харчування тривалого зберігання, туалетний папір і алкоголь. Це те, що сьогодні найбільше купують в умовах карантину, – каже економіст.

Дефіциту цих товарів протягом карантину не повинно виникнути, адже Україна має потужності для їхнього виробництва і покриття внутрішнього попиту.

За іншими ж товарами громадяни України йдуть до онлайн-магазинів та сервісів оголошень, таких як OLX.

У другій половині березня до топ популярних категорій увійшли товари для хобі, відпочинку та спорту. Це свідчить про те, що українці намагаються знайти, чим розважити себе під час перебування вдома.

Якщо подивитися на придбання окремо, то популярності у березні набули ноутбуки, ігрові приставки, товари для краси і здоров’я.

– За березень кількість товарів, доставлених в межах п’яти великих міст України, збільшилася на 30%. Так, між районами Києва товари поштою почали відправляти на 27% активніше, Харкова – на 32%, а Одеси – на 38%. В 1,5 раза зросла кількість доставок всередині Дніпра, а у Львові вони подвоїлися, – повідомляють в OLX.

А от меншою популярністю зараз користуються товари з категорії дитячий одяг і взуття.

На порталі Prom.ua, в свою чергу, спостерігається зростання попиту українців на товари, які раніше не так активно замовляли. Це медичні та зоотовари, продукти, спортивний одяг та спорядження.

Тому зараз у продавців спостерігається наплив замовлень.

Що роблять онлайн-платформи?

З початку карантину, станом на 26 березня, Кіберполіція зафіксувала 139 випадків шахрайства під час купівлі засобів індивідуального захисту через повідомлення в соціальних мережах, месенджерах і на спеціальних сайтах оголошень.

Правоохоронці оперативно працюють для того, щоб встановити особи людей, які займаються обманом громадян під час карантину.

Наразі на онлайн-платформах не фіксують збільшення кількості шахраїв. Як розповіла Фактам ICTV керівник прес-служби Prom.ua Лілія Овчіннікова, кількість скарг від користувачів в період карантину збільшилася, однак це не пов’язано з шахраями.

– У період карантину і великого попиту на купівлі в інтернеті збільшилася кількість скарг від покупців, які стикаються з недобросовісною роботою продавців. Найчастіше покупці скаржаться, що продавці довго опрацьовують замовлення або товару немає в наявності, – розповідає Овчіннікова.

Щоб справлятися з навантаженням, підприємцям радять розширювати штат.

Однак поза увагою не залишається і боротьба з шахраями на платформі.

– Що стосується шахрайства, то для нас завжди важливо забезпечити покупцям безпечний шопінг. Для цього у нас є алгоритми, які відстежують підозрілі дії продавців, – пояснила керівник прес-служби Prom.ua.

Оскільки OLX є майданчиком оголошень, то заходи під час карантину там ухвалюють трохи інші.

– Щоб уникнути спекуляцій на темі коронавірусу, ми сформували команду, яка модерує контент з відповідним змістом на платформі і видаляє оголошення, що містять назви товарів, заборонених до продажу на OLX. Серед них – товари медичного призначення (медичні маски, захисні костюми тощо) і лікарські препарати. Ми відчуваємо відповідальність за безпеку наших користувачів і, щоб уникнути спекуляцій через збільшення попиту на товари індивідуального захисту, а також через неможливість гарантувати якість таких засобів, ми забороняємо розміщення будь-яких оголошень, пов’язаних з продажем подібних товарів на платформі, – розповіли в прес-службі OLX.

Під час пандемії компанія OLX також продовжує керуватися нормами законодавства України, які забороняють продаж медичних препаратів в інтернеті.

На платформі онлайн-оголошень продовжує діяти список заборонених до публікації товарів і послуг, який складається з 67 позицій.

Як не стати жертвою шахраїв

Щоб не стати жертвою шахраїв, необхідно підходити до купівлі товарів “з холодною головою”, особливо в умовах карантину, коли немає можливості придбати ту чи іншу річ у торговому центрі або спеціалізованому магазині офлайн.

На таких сайтах, як OLX та Prom.ua, є поради щодо купівлі, на які ми також звернемо увагу.

Потрібно завжди мати змогу перевірити товар. В умовах карантину це зробити дещо важче, але також можливо.

користуйтеся сервісами, які дозволяють перевірити товар;

не пересилайте гроші заздалегідь;

повертайте товар, якщо він не задовольняє вас.

Одним з безпечних методів купівлі товарів є OLX-доставка, яка дозволяє відправити кошти лише після того, як ви оглянете товар у поштовому відділенні і переконаєтеся, що він справний, належної якості тощо.

Потрібно пам’ятати, що шахраї є не тільки серед продавців, але й серед покупців. Вони намагаються отримати товари безкоштовно за допомогою різноманітних схем.

Потрібно дотримуватися кількох правил:

використовувати накладну плату, завдяки якій можна буде точно отримати гроші після огляду товару покупцем;

повідомляти тільки 16-значний номер картки, якщо єдиний варіант оплати – банківський переказ;

перевіряти надходження грошей на рахунок за допомогою інтернет-банкінгу або звернувшись в банк за телефоном.

Так, у розділі Споживчі товари покупець може обрати фільтром Надійний продавець, завдяки чому відображатимуться лише сертифіковані компанії, з якими не має виникнути жодних проблем.

На платформі радять вивчати рейтинг та відгуки про продавця, перш ніж здійснювати купівлю.

– Наявність негативних відгуків – не вирок. Важливо, щоб їх було не більше 10%. Також потрібно звернути увагу на те, як продавець опрацьовує негативні відгуки: якщо він всіляко намагається вирішити проблему, вибачитися за ситуацію, то такому продавцеві можна довіряти, – розповідає Овчіннікова.

Також не варто вестися на великі знижки. Краще кілька разів подумати, перш ніж оформляти замовлення у продавців з низьким рейтингом або в незнайомих інтернет-магазинах, але дешевше на 60-80%.

Нормальне відхилення від ринкової ціни має становити не більше 10-25%.

Аби вберегти свої гроші, на Prom.ua також радять не повідомляти третім особам таку інформацію:

PIN і CVV2-код банківської картки;

коди, які ви отримуєте в смс;

дані паспорта, прописки, інших документів;

номер особистого рахунку та секретні коди;

логін та пароль до особистого кабінету покупця/продавця.

Крім того, на сайті існує можливість купувати товари за допомогою додатку Пром оплата. Покупцям він дозволяє повернути вартість товару, якщо його не доставили або він не відповідає заявленому.

Продавцям же надається можливість відправляти посилки без передоплати.

Також на Prom.ua діє програма захисту покупців, яка дозволяє отримати до 3 тис. грн компенсації за ті замовлення, які були оплачені, але які продавець не відправив.

Всі ці правила і послуги допоможуть вам безпечно купувати необхідні товари онлайн в час, коли дотримання карантину є дуже важливим.

Владислав Бомбела