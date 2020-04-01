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Факты / Украина / Общество

В Сумах мужчина зашел в магазин без маски и получил 17 тыс. грн штрафа

В Сумах мужчину, который зашел в продуктовый магазин без маски, оштрафовали на 17 тыс. грн за нарушение правил карантина.

Нарушителя привлек к административной ответственности Заречный районный суд города.

— Вечером 30 марта мужчина зашел в магазин АТБ без средств защиты. На заседании он не отрицал, что был без маски, — говорят в суде.

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Кроме штрафа ему также придется оплатить судебные расходы в размере 420 грн в пользу государства.

У сумчанина есть 10 дней на апелляцию.

Напомним, с 30 марта сеть магазинов АТБ ввела ограничения на посещение магазинов без масок на время карантина.

Источник: Судебная власть Украины

Фото: Dreamstime

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