У Сумах чоловік зайшов у магазин без маски і отримав 17 тис. грн штрафу

У Сумах чоловіка, який зайшов у продуктовий магазин без маски, оштрафували на 17 тис. грн за порушення правил карантину.

Порушника притягнув до адміністративної відповідальності Зарічний районний суд міста.

– Ввечері 30 березня чоловік зайшов до магазину АТБ без засобів захисту. На засіданні він не заперечував, що був без маски, – кажуть у суді.

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Окрім штрафу йому також доведеться сплатити судовий збір в розмірі 420 грн на користь держави.

У сумчанина є 10 днів на апеляцію.

Нагадаємо, з 30 березня мережа магазинів АТБ ввела обмеження на відвідування магазинів без масок на час карантину.

Джерело: Судова влада України

Фото: Dreamstime