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Факти / Україна / Суспільство

У Сумах чоловік зайшов у магазин без маски і отримав 17 тис. грн штрафу

У Сумах чоловіка, який зайшов у продуктовий магазин без маски, оштрафували на 17 тис. грн за порушення правил карантину.

Порушника притягнув до адміністративної відповідальності Зарічний районний суд міста.

Ввечері 30 березня чоловік зайшов до магазину АТБ без засобів захисту. На засіданні він не заперечував, що був без маски, – кажуть у суді.

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Окрім штрафу йому також доведеться сплатити судовий збір в розмірі 420 грн на користь держави.

У сумчанина є 10 днів на апеляцію.

Нагадаємо, з 30 березня мережа магазинів АТБ ввела обмеження на відвідування магазинів без масок на час карантину.

Джерело: Судова влада України

Фото: Dreamstime

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