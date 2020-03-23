Штрафы в $1,3 тыс. Польша будет контролировать людей на карантине через селфи

В Польше заработало приложение Домашний карантин, которое должно проверять находится ли человек дома или нет. Предполагается, что человек должен регулярно делать селфи, доказывая тем самым свое нахождение по месту проживания. Об этом сообщает

Однако, если человек в нужное время не сфотографируется, то через 20 минут к нему приедет полиция. Для людей на карантине аккаунты власть создает автоматически.

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Использование приложения обязательно для прибывших из-за границы и проходящих двухнедельный карантин.

За нарушение штраф $1,3 тыс.

Ранее Факты ICTV писали, что с 13 марта в Польше действует временное закрытие границ для иностранцев. В страну пускают только граждан Польши и тех, кто имеет вид на жительство.

Источник: Министерство цифровизации Польши