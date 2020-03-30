АТБ вводит ограничение на посещение магазинов без масок в ряде городов.

Такое решение компания приняла, выполняя решение органов местного самоуправления и усиливая меры по борьбе с коронавирусом.

Без средств личной защиты покупателей не будут пускать в магазины в таких населенных пунктах:

Киев;

Гостомель;

Житомир;

Ватутино;

Сумы;

Тростянец;

Путивль;

Кролевец;

Кременчуг;

Миргород;

Тернополь;

Коломыя;

Черновцы;

Тлумач;

Заболотов;

Ивано-Франковск.

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Подобные ограничения возможны и в других городах Украины в случае принятия соответствующих решений органами местного самоуправления или постановлениями органов центральной власти.

Напомним, в АТБ рассказали, когда заработает онлайн-доставка в Киеве и областях.

Источник: АТБ