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Факты / Украина / Общество

В АТБ не будут пускать покупателей без масок: список городов

АТБ вводит ограничение на посещение магазинов без масок в ряде городов.

Такое решение компания приняла, выполняя решение органов местного самоуправления и усиливая меры по борьбе с коронавирусом.

Без средств личной защиты покупателей не будут пускать в магазины в таких населенных пунктах:

  • Киев;
  • Гостомель;
  • Житомир;
  • Ватутино;
  • Сумы;
  • Тростянец;
  • Путивль;
  • Кролевец;
  • Кременчуг;
  • Миргород;
  • Тернополь;
  • Коломыя;
  • Черновцы;
  • Тлумач;
  • Заболотов;
  • Ивано-Франковск.

Читайте: В АТБ внедрили специальные часы посещения для пенсионеров — с 9.00 до 10.00

Подобные ограничения возможны и в других городах Украины в случае принятия соответствующих решений органами местного самоуправления или постановлениями органов центральной власти.

Напомним, в АТБ рассказали, когда заработает онлайн-доставка в Киеве и областях.

Источник: АТБ

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