АТБ вводит ограничение на посещение магазинов без масок в ряде городов.
Такое решение компания приняла, выполняя решение органов местного самоуправления и усиливая меры по борьбе с коронавирусом.
Без средств личной защиты покупателей не будут пускать в магазины в таких населенных пунктах:
- Киев;
- Гостомель;
- Житомир;
- Ватутино;
- Сумы;
- Тростянец;
- Путивль;
- Кролевец;
- Кременчуг;
- Миргород;
- Тернополь;
- Коломыя;
- Черновцы;
- Тлумач;
- Заболотов;
- Ивано-Франковск.
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Подобные ограничения возможны и в других городах Украины в случае принятия соответствующих решений органами местного самоуправления или постановлениями органов центральной власти.
Напомним, в АТБ рассказали, когда заработает онлайн-доставка в Киеве и областях.
Источник: АТБ