PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Нафтогаз готовит новый иск к Газпрому на $17,3 млрд

Наблюдательный совет Нафтогаза рассмотрит возможность подачи новых исков против российского Газпрома на сумму $17,3 млрд.

Об этом сообщил исполнительный директор группы Юрий Витренко.

— Моя команда четко сформулировала и представила на согласование Наблюдательному совету Нафтогаза дополнительные вопросы к Газпрому на сумму еще $17,3 млрд. В случае согласования впереди много работы.

Читайте: Нафтогаз допускает новые иски к Газпрому в международный арбитраж

Напомним, 27 декабря 2019 года российский Газпром погасил свой долг перед Украиной на сумму более $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Суммарно Нафтогаз по результатам транзитного арбитража получил $5 млрд.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка