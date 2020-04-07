Нафтогаз готовит новый иск к Газпрому на $17,3 млрд

Наблюдательный совет Нафтогаза рассмотрит возможность подачи новых исков против российского Газпрома на сумму $17,3 млрд.

Об этом сообщил исполнительный директор группы Юрий Витренко.

— Моя команда четко сформулировала и представила на согласование Наблюдательному совету Нафтогаза дополнительные вопросы к Газпрому на сумму еще $17,3 млрд. В случае согласования впереди много работы.

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Напомним, 27 декабря 2019 года российский Газпром погасил свой долг перед Украиной на сумму более $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Суммарно Нафтогаз по результатам транзитного арбитража получил $5 млрд.