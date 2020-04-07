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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Нафтогаз готує новий позов до Газпрому на $17,3 млрд

Наглядова рада Нафтогазу розгляне можливість подання нових позовів до російського Газпрому на загальну суму $17,3 млрд.

Про це повідомив виконавчий директор групи Юрій Вітренко.

– Моя команда чітко сформулювала і представила на погодження Наглядовій раді Нафтогазу додаткові питання до Газпрому на суму ще $17,3 млрд. У разі погодження попереду багато роботи.

Читайте: Нафтогаз допускає нові позови до Газпрому в міжнародний арбітраж

Нагадаємо, 27 грудня 2019 року російський Газпром погасив свій борг перед Україною на суму понад $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Сумарно Нафтогаз за результатами транзитного арбітражу отримав $5 млрд.

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