Нафтогаз готує новий позов до Газпрому на $17,3 млрд

Наглядова рада Нафтогазу розгляне можливість подання нових позовів до російського Газпрому на загальну суму $17,3 млрд.

Про це повідомив виконавчий директор групи Юрій Вітренко.

– Моя команда чітко сформулювала і представила на погодження Наглядовій раді Нафтогазу додаткові питання до Газпрому на суму ще $17,3 млрд. У разі погодження попереду багато роботи.