Нафтогаз готує новий позов до Газпрому на $17,3 млрд

Наглядова рада Нафтогазу розгляне можливість подання нових позовів до російського Газпрому на загальну суму $17,3 млрд.
Про це повідомив виконавчий директор групи Юрій Вітренко.
– Моя команда чітко сформулювала і представила на погодження Наглядовій раді Нафтогазу додаткові питання до Газпрому на суму ще $17,3 млрд. У разі погодження попереду багато роботи.
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Нагадаємо, 27 грудня 2019 року російський Газпром погасив свій борг перед Україною на суму понад $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу.
Сумарно Нафтогаз за результатами транзитного арбітражу отримав $5 млрд.