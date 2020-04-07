В Киеве установят камеры, которые будут выявлять нарушителей самоизоляции

В рамках реализации мер по противодействию распространению коронавируса Киев закупил 400 видеокамер, которые будут измерять температуру тела и распознавать лица.

Стоимость приобретенных камер термального скрининга составляет 65 млн грн. Видеокамеры установят на столичных улицах в течение 17-25 апреля.

Данные с камер будут поступать в Нацполиции, Муниципальной стражи и ГСЧС, а также будут собирать статистическую информацию для департамента здравоохранения КГГА.

Читайте: Карантин в Украине: все, что нужно знать, и последние новости

Это позволит оперативно определять людей с повышенной температурой в супермаркетах, аптеках и других местах массового посещения.

А благодаря функции распознавания лица правоохранители смогут фиксировать нарушения режима самоизоляции.

Напомним, 6 апреля в Киеве полицейские задержали мужчину, который вопреки правилам карантина, пытался попасть на спортивную площадку в Гидропарке. Когда полицейские его не пропустили, он начал конфликтовать с ними. Нарушитель решил переплыть реку и таким образом добраться до спортплощадки. Мужчину сразу задержали полицейские.

Источник: Слидство.Инфо