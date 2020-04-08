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Факты / Украина / Общество

Киев запустил виртуальную платформу эмоциональной поддержки

Киевский Мониторинговый центр по противодействию Covid-19 запустил виртуальную платформу эмоциональной поддержки киевлян.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время брифинга.

— Это бесплатный ресурс для киевлян, прежде всего для тех, кому нужна эмоционально-психологическая помощь. Профессиональные консультации оказывают специалисты — тренеры по эмоциональному интеллекту Образовательного хаба города Киева, — подчеркнул Виталий Кличко.

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На сайте moncenter.eduhub.in.ua жители столицы могут получить персональную консультацию, не выходя из дома. 20 специалистов почти круглосуточно общаются с киевлянами.

— Также те, кто хочет с пользой провести время дома, найдут на сайте различные онлайн-курсы. Благодаря платформе есть возможность проводить и спортивные онлайн-тренировки.

Или можно осуществить виртуальные экскурсии по лучшим музеям столицы, которые сейчас временно закрыты, — рассказал Виталий Кличко.

Напомним, по состоянию на 12.00 8 апреля в Киеве зафиксировали 294 случая коронавируса, из которых 15 — медики.

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