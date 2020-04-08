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Факты / Украина

Лазебная рассказала, когда пенсионеры получат по 1 тыс. грн

Пенсионеры должны получить дополнительную 1 тыс. грн до 15 апреля.

Об этом сообщила министр соцполитики Марина Лазебная.

По ее словам, уже есть постановление и порядок выплат.

— Если будет все у нас хорошо и парламент примет изменения к государственному бюджету, то мы ожидаем, что нам нужно будет пять дней для того, чтобы просто подготовиться и спустить средства на систему. Я думаю, что это такой максимальный срок, — сказала она.

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Лазебна добавила, что пенсионерам, которые получают деньги на банковские карты, 1 тыс. грн будет зачислена автоматически. А тем, кто получает пенсию через Укрпочту, деньги принесет почтальон.

Напомним, 1 апреля Кабмин принял решение о введении дополнительных выплат пенсионерам и другим незащищенным слоям населения в связи с глобальным кризисом, вызванным коронавирусом.

Правительство определило порядок выплаты одноразового пособия в сумме 1 тыс. грн для пенсионеров, размер пенсии которых не превышает 5 тыс. грн.

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