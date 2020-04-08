Самозанятые лица получат компенсации по уходу за детьми – Лазебная

Самозанятые лица должны получить компенсацию по уходу за ребенком.

Об этом сказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

По ее словам, компенсация будет выплачиваться за ребенка до 10 лет одному из родителей.

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— Есть те, которые просто прикрыли свой бизнес, сфера услуг, самозанятые, и тоже молча сидят и ждут. И вот именно для детей таких людей предложу компенсации на уход, — сказала она.

К слову, Лазебная сообщила, что пенсионеры должны получить дополнительную 1 тыс. грн до 15 апреля.