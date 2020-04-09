В базе Нацполиции более 50 тыс. украинцев, которые должны быть на самоизоляции

Количество украинцев и иностранцев, которые прибывают на территорию Украины из-за границы уменьшилось по сравнению с началом карантина, и они стали спокойнее относиться к самоизоляции.

Как отметил глава Нацполиции Игорь Клименко, сейчас принимаются решения о принудительной обсервации всех граждан, которые заезжают в Украину. Для этого уже создали более 250 мест.

— Сейчас намного легче, уже есть понимание ситуации и во всем мире, и в Украине. Большинство граждан понимает, что эта беда уже на нашей территории,- говорит Игорь Клименко.

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По его словам, полиция проводит разъяснительную работу и контролирует места пребывания украинцев. Все, кто ранее сбегали из мест обсервации, были туда возвращены.

— На пограничном контроле у людей брали согласие на 14-дневную самоизоляцию, их данные вносились в информационный портал Нацполиции. На сегодняшний день более 50 тысяч человек находятся в этой базе данных, — объясняет глава Нацполиции.

Кроме того, полиция в настоящее время обеспечивает охрану 74 заведений: медицинских и мест обсервации.

Напомним, ранее мы писали о том, можно ли самостоятельно менять место обсервации.