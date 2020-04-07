Во время самоизоляции человек не может покидать или менять по своему усмотрению место обсервации.

Он не может сесть в личный автомобиль, велосипед, мотоцикл и отправиться в другое место.

— Во время назначения самоизоляции человек самостоятельно указывает место своего пребывания. После этого он обязан постоянно находиться в указанном им месте: квартире, доме, даче. Сменить место самоизоляции нельзя, — говорит в комментарии сайту Факты ICTV член Ассоциации юристов Украины Никита Жуков.

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Покидать место самоизоляции могут лишь те, у кого нет родственников, друзей или знакомых, которые могли бы за ними ухаживать. Например, люди старше 60 могут выходить в магазин или аптеку, находящиеся на расстоянии не более двух километров от дома, или же выгуливать собаку два раза в день.

Разрешение покидать место обсервации не касается больных коронавирусом, которые могут заражать других людей.

— Если же человек решит нарушить эти правила, такие действия будут расцениваться как нарушение режима самоизоляции, — добавляет Никита Жуков.

По его словам, лица, которые дважды нарушили условия самоизоляции подлежат обязательной госпитализации в изоляторы.

Напомним, ранее мы писали о том, что такое самоизоляция и кто должен обязательно оставаться дома с 6 апреля 2020 года.