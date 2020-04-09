В Черновицкой области на выходные ввели особый режим

В Черновицкой области с 13.00 субботы, 11 апреля, до 6.00 понедельника, 13 апреля будет действовать особый режим. Местных жителей просят оставаться дома.

Не будут работать никакие магазины, в том числе и продуктовые. АЗС будут работать только для медицинских служб, служб спасения и Нацполиции.

Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Он также отметил, что 9 апреля в области официально подтверждено еще 76 случаев заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных в области составляет 379 человек.

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Сергей Осачук также отметил, что в медицинских учреждениях Черновицкой области за минувшие сутки умерло трое пациентов. У двух из них коронавирус подтвердили, у одного — подозрение.

Все больные слишком поздно обратились за медицинской помощью и имели тяжелые формы болезни.

Напомним, ранее Черновицкую область закрыли на въезд и выезд из коронавирус.