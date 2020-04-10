Можно, но стоит помнить о правилах перемещения в общественном месте — не более одного человека или группа из двух человек, если речь идет о сопровождении взрослым ребенка до 14 лет. Везде на улице надо быть в маске. Кроме того, стоит помнить о карантине и ограничить круг общения.