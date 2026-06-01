В сети набирает популярность видео с испанским шеф-поваром Хосе Андресом, который появился на американском вечернем шоу Джимми Киммела в футболке сборной Украины.

Запись привлекла новую волну внимания после победы украинской национальной команды над Польшей со счетом 2:0 в товарищеском матче. Один из постов с фрагментом интервью набрал более 1,5 млн просмотров менее чем за сутки.

Почему Хосе Андрес выбрал форму сборной Украины

Во время разговора ведущий Джимми Киммел обратил внимание на джерси гостя и спросил, болеет ли он за сборную Украины.

В ответ Хосе Андрес отметил, что его любимой командой остается сборная Испании, однако в этот день он поддерживал именно украинцев.

– Сегодня моя команда – Украина. Они не попали на Чемпионат мира, но сегодня они сражаются в самом важном матче – за свободу и демократию, – сказал шеф-повар.

После этого он подчеркнул, что люди не должны становиться жертвами военных действий.

– Ни один мирный житель никогда не должен подвергаться бомбардировкам. Ни в Украине, ни в Газе, ни в Ливане, ни в Израиле. Никакой войны! Вот почему они сегодня моя команда, – заявил Андрес.

Kimmel: I like your football jersey. Supporting Ukrainian team? Chef José Andrés: My beloved Spanish team, of course. But Ukraine is my team today. They didn’t make it to World Cup, but today they’re fighting the biggest match — for freedom and democracy. Kimmel: Yes, they are.… pic.twitter.com/pGJ63IBVrx — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) May 31, 2026

Как Хосе Андрес поддерживает Украину

Хосе Андрес является не только известным шеф-поваром, но и основателем благотворительной организации World Central Kitchen, которая занимается обеспечением питанием людей в зонах гуманитарных кризисов.

После начала полномасштабного вторжения России World Central Kitchen активно работает в Украине, помогая с организацией питания для пострадавших общин и внутренне перемещенных лиц.

В 2023 году Хосе Андрес также стал послом украинской фандрайзинговой платформы United24, которая собирает средства на поддержку Украины и восстановление страны.

