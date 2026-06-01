В Запорожье завершение учебного года в 2026 году состоялось в особых условиях безопасности и школьные праздники прошли в формате, продиктованном военным временем.

Когда начнутся летние каникулы в Запорожье в 2026 году

Летние каникулы в Запорожье в 2026 году фактически стартовали после проведения последних звонков 28-29 мая, организованных на этот раз исключительно в укрытиях или специально обустроенных безопасных пространствах.

В регионе ключевым принципом проведения праздников стал вопрос безопасности детей. Поэтому торжественные линейки проходили не в привычных школьных актовых залах, а в подземных школах или защищенных помещениях.

Как проходил последний звонок в Запорожье

В этом году более восьми тысяч выпускников в Запорожье могли символически попрощаться со школой, однако формат празднований существенно изменился. Как отмечали в городских властях, главным приоритетом оставалась безопасность, ведь угроза обстрелов и скорость подлета вражеских средств поражения не оставляли простора для риска.

Исполняющая обязанности городского головы Регина Харченко отмечала, что все школьные мероприятия должны проводиться только в укрытиях. Именно это и определило формат празднований последнего звонка в Запорожье.

Школьные праздники в укрытиях и подземных просторах

В Запорожском коллегиуме Элинт последний звонок для одиннадцатиклассников уже прошел в условиях подземной школы. Заведение выпустило 110 учеников, среди которых были и отличники, получившие документы особого образца.

Несмотря на необычный формат, атмосфера праздника оставалась эмоциональной. Ученики, родители и учителя пытались сохранить традиционную теплоту прощания со школой, хотя вместо привычного двора или актового зала событие произошло в укрытии.

Эмоции выпускников и новый этап жизни

Для школьников этот период стал символическим переходом во взрослую жизнь. Часть выпускников уже строила планы поступления в вузы, другие определялись с будущими профессиями — от филологии до кибербезопасности и IT-направлений.

Несмотря на радость завершения учебы, выпускники признавали, что прощание со школой произошло в непростых условиях, ставших новой реальностью для всего поколения.

Сколько продлятся летние каникулы в Запорожье в 2026 году

Фактически начало летних каникул в Запорожье 2026 года стартовало сразу после проведения последних звонков и завершения учебного процесса в конце мая. Именно этот период стал отправной точкой отдыха школьников.

Многие семьи уже планируют отдых и интересуются, летние каникулы в Запорожье, до какого числа будут продолжаться в 2026 году. Если график не изменится, отдых для учеников будет продолжаться до 31 августа 2026 года включительно, а новый учебный год начнется 1 сентября.

Несмотря на сложные условия, образовательный процесс в Запорожской области не остановился. Школы адаптировались к вызовам безопасности, а учащиеся смогли завершить обучение и перейти к летнему отдыху.

Образовательная система региона продолжает работать даже в сложных условиях, сохраняя главное — безопасность и возможность для детей двигаться дальше в учебном и жизненном пути.

