Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на данном этапе не видит необходимости в проведении референдума о выборе между членством государства в Европейском Союзе и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Об этом сообщает Armenpress.

Пашинян ответил на ультиматум РФ относительно референдума

Глава правительства Армении отметил, что процесс европейской интеграции Армении пока не дошел до этапа, на котором гражданам можно было бы предложить сделать конкретный выбор между двумя объединениями.

По словам Пашиняна, Армения и в дальнейшем будет участвовать в деятельности Евразийского экономического союза до того момента, когда необходимость окончательного выбора между этой организацией и Евросоюзом станет неизбежной.

— Пока Армения официально не подаст заявку на членство в Европейском Союзе или не приблизится к статусу кандидата на членство в ЕС, проведение любого референдума является нелогичным, — пояснил премьер.

Он отметил, что на данный момент такой выбор носит лишь “теоретический характер”.

Требование о проведении референдума в Армении

Заявление Пашиняна стало ответом на обращение лидеров России, Казахстана, Беларуси и Кыргызстана — государств, входящих в состав ЕАЭС.

В совместном документе они призвали Ереван в ближайшее время провести референдум о дальнейшем внешнеполитическом курсе и определиться между ЕАЭС и ЕС.

На фоне подготовки к парламентским выборам, запланированным на 7 июня, отношения между Москвой и Ереваном остаются напряженными.

Кремль неоднократно критиковал премьер-министра Армении Никола Пашиняна за его курс на сближение с Западом.

После активизации контактов Еревана с Европейским Союзом Россия ввела ряд ограничений на импорт армянской продукции.

