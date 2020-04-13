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Факты / Украина / Общество

Всеукраинская школа онлайн: расписание уроков на 13-17 апреля

В понедельником, 13 апреля, начинается вторая неделя обучения Всеукраинской школы онлайн.

Как отметили в Министерстве образования, на этой неделе сделали нововведение — точное время выхода каждого урока.

Каждый класс будет учить закрепленный за ним телеканал.

Также все уроки хранятся в записи на YouTube-канале МОН.

Читайте: Всеукраинская школа онлайн: список каналов, где можно смотреть уроки

Кроме того, во время трансляции вы всегда можете начать ее просматривать с удобного для вас места.

Расписание уроков Всеукраинской школы онлайн на вторую неделю

  • Розклад уроків Всеукраїнської школи онлайн
  • Розклад уроків Всеукраїнської школи онлайн
  • Розклад уроків Всеукраїнської школи онлайн
  • Розклад уроків Всеукраїнської школи онлайн
  • Розклад уроків Всеукраїнської школи онлайн
  • Розклад уроків Всеукраїнської школи онлайн
  • Розклад уроків Всеукраїнської школи онлайн
  • Розклад уроків Всеукраїнської школи онлайн
  • Розклад уроків Всеукраїнської школи онлайн
  • Розклад уроків Всеукраїнської школи онлайн
  • Розклад уроків Всеукраїнської школи онлайн
  • Розклад уроків Всеукраїнської школи онлайн
  • Розклад уроків Всеукраїнської школи онлайн
  • Розклад уроків Всеукраїнської школи онлайн
Всеукраинская школа онлайн: расписание уроков на 13-17 апреля / 7 фотографий

Напомним, проект Всеукраинская школа онлайн будет транслировать уроки для учеников 5-11 класса на украинском телевидении. Об этом 31 марта сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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