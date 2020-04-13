В понедельником, 13 апреля, начинается вторая неделя обучения Всеукраинской школы онлайн.
Как отметили в Министерстве образования, на этой неделе сделали нововведение — точное время выхода каждого урока.
Каждый класс будет учить закрепленный за ним телеканал.
Также все уроки хранятся в записи на YouTube-канале МОН.
Читайте: Всеукраинская школа онлайн: список каналов, где можно смотреть уроки
Кроме того, во время трансляции вы всегда можете начать ее просматривать с удобного для вас места.
Расписание уроков Всеукраинской школы онлайн на вторую неделю
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Всеукраинская школа онлайн: расписание уроков на 13-17 апреля / 7 фотографий
Напомним, проект Всеукраинская школа онлайн будет транслировать уроки для учеников 5-11 класса на украинском телевидении. Об этом 31 марта сообщил президент Украины Владимир Зеленский.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…
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