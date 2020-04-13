PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Всеукраїнська школа онлайн: розклад уроків на 13-17 квітня

У понеділок, 13 квітня, розпочинається другий тиждень навчання Всеукраїнської школи онлайн.

Як зазначили у Міністерстві освіти, цього тижня зробили нововведення – чіткий час виходу кожного уроку.

Кожен клас навчатиме закріплений за ним телеканал.

Також всі уроки зберігаються в записі на YouTube-каналі МОН.

Читайте: Всеукраїнська школа онлайн: список каналів, де можна дивитися уроки

Крім того, під час трансляції ви завжди можете почати її переглядати зі зручного для вас місця.

Розклад уроків Всеукраїнської школи онлайн на другий тиждень

  • Розклад уроків Всеукраїнської школи онлайн
  • Розклад уроків Всеукраїнської школи онлайн
  • Розклад уроків Всеукраїнської школи онлайн
  • Розклад уроків Всеукраїнської школи онлайн
  • Розклад уроків Всеукраїнської школи онлайн
  • Розклад уроків Всеукраїнської школи онлайн
  • Розклад уроків Всеукраїнської школи онлайн
  • Розклад уроків Всеукраїнської школи онлайн
  • Розклад уроків Всеукраїнської школи онлайн
  • Розклад уроків Всеукраїнської школи онлайн
  • Розклад уроків Всеукраїнської школи онлайн
  • Розклад уроків Всеукраїнської школи онлайн
  • Розклад уроків Всеукраїнської школи онлайн
  • Розклад уроків Всеукраїнської школи онлайн
Всеукраїнська школа онлайн: розклад уроків на 13-17 квітня / 7 фотографий

Нагадаємо, проект Всеукраїнська школа онлайн транслюватиме уроки для учнів 5-11 класу на українському телебаченні. Про це 31 березня повідомив президент України Володимир Зеленський.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка