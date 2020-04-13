Всеукраїнська школа онлайн: розклад уроків на 13-17 квітня

У понеділок, 13 квітня, розпочинається другий тиждень навчання Всеукраїнської школи онлайн.

Як зазначили у Міністерстві освіти, цього тижня зробили нововведення – чіткий час виходу кожного уроку.

Кожен клас навчатиме закріплений за ним телеканал.

Також всі уроки зберігаються в записі на YouTube-каналі МОН.

Читайте: Всеукраїнська школа онлайн: список каналів, де можна дивитися уроки

Крім того, під час трансляції ви завжди можете почати її переглядати зі зручного для вас місця.

Розклад уроків Всеукраїнської школи онлайн на другий тиждень