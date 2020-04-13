У понеділок, 13 квітня, розпочинається другий тиждень навчання Всеукраїнської школи онлайн.
Як зазначили у Міністерстві освіти, цього тижня зробили нововведення – чіткий час виходу кожного уроку.
Кожен клас навчатиме закріплений за ним телеканал.
Також всі уроки зберігаються в записі на YouTube-каналі МОН.
Читайте: Всеукраїнська школа онлайн: список каналів, де можна дивитися уроки
Крім того, під час трансляції ви завжди можете почати її переглядати зі зручного для вас місця.
Розклад уроків Всеукраїнської школи онлайн на другий тиждень
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Всеукраїнська школа онлайн: розклад уроків на 13-17 квітня / 7 фотографий
Нагадаємо, проект Всеукраїнська школа онлайн транслюватиме уроки для учнів 5-11 класу на українському телебаченні. Про це 31 березня повідомив президент України Володимир Зеленський.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...
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