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Как получить денежный перевод Western Union — пошаговая инструкция
Факты / Украина / Бизнес и финансы
Как получить денежный перевод Western Union — пошаговая инструкция
Как получить денежный перевод Western Union — пошаговая инструкция

Сервис Western Union (Вестерн Юнион) — это удобный способ для перевода средств, если вы находитесь за границей и вам срочно нужно прислать деньги или получить их из другой страны.

Для этого во всем мире работают представители Western Union. В разных странах это могут быть банки, почтовые отделения, супермаркеты, продуктовые магазины, пункты перевода чеков в наличные, центры сбора почты, аптеки, туристические агентства, железнодорожные вокзалы, аэропорты, железнодорожные и автобусные станции, пункты обмена валюты и другие учреждения.

Как получить перевод Western Union, где это можно сделать и какие документы нужны — читайте в материале.

Шаг 1. Знакомимся с лимитами перевода на получение денег

Лимиты перевода на получение денег с помощью услуг Western Union:

  • $2 тыс — за транзакцию;
  • $7,5 тыс. — за неделю;
  • $15 тыс. — за месяц.

Шаг 2. Узнаем свой контрольный номер (MTCN)

Контрольный номер (MTCN) вы должны узнать у отправителя. Он нужен, если вы будете получать перевод на карту или лично.

Шаг 3. Проверяем, пришел ли перевод

Для этого вам понадобятся имя отправителя и контрольный номер денежного перевода. Проверить перевод можно, перейдя по ссылке.

Шаг 4. Ищем отделение агента

Для того, чтобы получить деньги лично, нужно обратиться в представительство сервиса Western Union в вашем городе.

Найти его можно по ссылке.

Как получить перевод Western Union (Вестерн Юнион) — инструкция по денежным переводам

 

Шаг 5. Получаем денежный перевод удобным для вас способом

Если вы хотите лично получить деньги, то нужно обратиться в отделение и предоставить следующую информацию:

  • ваше полное имя;
  • ожидаемая сумма;
  • полное имя отправителя;
  • страна отправителя;
  • контрольный номер перевода денег — MTCN;
  • удостоверение личности (действительный паспорт, внутреннее удостоверение личности).

Если хотите получить деньги на карту, то нужно зарегистрироваться на сайте Western Union (или войти в аккаунт).

Как получить перевод Western Union (Вестерн Юнион) — инструкция по денежным переводам

После этого вы должны ввести:

  1. номер MTCN;
  2. имя отправителя;
  3. страну;
  4. сумму;
  5. выбрать платежную карточку, на которую придут средства.

Фото: Dreamstime

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