Крок 1. Ознайомлюємося з лімітами переказу на отримання грошей
Ліміти переказу на отримання грошей за допомогою послуг Western Union:
- $2 тис – за транзакцію;
- $7,5 тис. – за тиждень;
- $15 тис. – за місяць.
Крок 2. Дізнаємося свій контрольний номер (MTCN)
Контрольний номер (MTCN) ви повинні дізнатися у відправника. Він потрібен, якщо ви отримуватиме переказ на карту або особисто.
Крок 3. Перевіряємо, чи прийшов переказ
Для цього вам знадобляться ім’я відправника та контрольний номер грошового переказу. Перевірити переказ можна, перейшовши за посиланням.
Крок 4. Шукаємо відділення агента
Для того, щоб отримати гроші особисто, потрібно звернутися до представництва сервісу Western Union у вашому місті.
Знайти його можна за посиланням.
Крок 5. Отримуємо грошовий переказ у зручний для вас спосіб
Якщо ви хочете особисто отримати гроші, то потрібно звернутися до відділення і надати таку інформацію:
- ваше повне ім’я;
- очікувана сума;
- повне ім’я відправника;
- країна відправника;
- контрольний номер переказу грошей – MTCN;
- прийнятне посвідчення особи (дійсний паспорт, внутрішнє посвідчення особи).
Якщо хочете отримати гроші на карту, то потрібно зареєструватися на сайті Western Union (або увійти в акаунт).
Після цього ви повинні ввести:
- номер MTCN;
- ім’я відправника;
- країну;
- суму;
- обрати платіжну картку, на яку прийдуть кошти.