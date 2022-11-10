Сервіс Western Union (Вестерн Юніон) – це зручний спосіб для переказу коштів, якщо ви перебуваєте за кордоном і вам терміново потрібно надіслати гроші або отримати їх з іншої країни.

Для цього у всьому світі працюють представники Western Union. У різних країнах це можуть бути банки, поштові відділення, супермаркети, продуктові магазини, пункти переведення чеків у готівку, центри збирання пошти, аптеки, туристичні агентства, залізничні вокзали, аеропорти, залізничні та автобусні станції, пункти обміну валюти та інші установи.

Як отримати переказ Western Union, де це можна зробити і які документи потрібні – читайте в матеріалі.