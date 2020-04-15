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Факты / Украина

Говорить о выходе из карантина пока нецелесообразно — Степанов

Сейчас об окончании карантина в Украине говорить нецелесообразно, особенно учитывая новый антирекорд по количеству больных, выявленных за сутки.

— Учитывая сегодняшний антирекорд, я считаю, что говорить о выходе из карантина нецелесообразно. Конечно, мы рассматриваем варианты выхода. Могу сказать, что это возможно только тогда, когда мы будем видеть постоянное снижение заболеваемости Covid-19, — сообщил во время брифинга глава Минздрава Максим Степанов.

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Он также добавил, что Минздрав анализирует опыт разных стран касательно механизмов и этапов выхода из карантина, поэтому будет делать это максимально комфортно в Украине.

Напомним, по состоянию на 15 апреля в Украине зафиксировали 3 764 случая Covid-19. За прошедшие сутки был установлен новый антирекорд по количеству больных — коронавирус обнаружили у 392 человек.

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