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Факти / Україна

Говорити про вихід з карантину наразі недоцільно – Степанов

Наразі про закінчення карантину в Україні говорити недоцільно, особливо враховуючи новий антирекорд за кількістю хворих, виявлених за добу.

– Зважаючи на сьогоднішній антирекорд, я вважаю, що говорити про вихід з карантину недоцільно. Звичайно, ми розглядаємо варіанти виходу. Можу сказати, що  це можливо тільки тоді, коли ми бачитимемо стале зниження захворюваності на Covid-19, – повідомив під час брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов.

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Він також додав, що МОЗ аналізує досвід різних країн щодо механізмів і етапів виходу з карантину, тому робитиме це максимально комфортно в Україні.

Нагадаємо, станом на 15 квітня в Україні зафіксували 3 764 випадки Covid-19. За минулу добу було встановлено новий антирекорд за кількістю хворих – коронавірус виявили у 392 людей.

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