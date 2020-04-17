Как уменьшить кредитную нагрузку во время карантина

Во время карантина многие предприятия частично свернули свою деятельность или полностью остановили работу, а работники находятся в вынужденном отпуске или перешли на сокращенный рабочий день.

В силу сложившихся обстоятельств, доходы некоторых украинцев временно снизились. Для части заемщиков это означает, что ежемесячный кредитный платеж, который ранее считался приемлемым, может стать уже неподъемным.

КредитМаркет поддерживает своих клиентов в сложных жизненных обстоятельствах, не оставляя их с проблемами один на один. Мы понимаем, что в любой проблемной ситуации важен прямой диалог и компромисс. Поэтому в рамках программы лояльности КредитМаркет предлагает клиентам различные варианты снижения кредитной нагрузки.

Если ежемесячный кредитный платеж стало трудно оплачивать, то клиент может перекредитоваться на более длительный срок, но с меньшим ежемесячным платежом.

Еще одним вариантом временного уменьшения размера платежей является оформление кредита с 3-х месячным льготным периодом, во время действия которого клиент не будет оплачивать проценты. Оформить кредит на льготных условиях очень просто. Для этого необходимо оставить заявку в контакт-центре по телефону 0-800-308-707 или обратиться в отделение КредитМаркет.

Воспользуйтесь выгодным предложением от КредитМаркет и почувствуйте себя более уверенно в нестабильной ситуации!

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Напомним, что в период карантинных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (Covid-19) мы сделали сервис онлайн-оплаты через сайт БЕСПЛАТНЫМ. Клиенты имеют возможность вносить платежи на погашение кредита круглосуточно, не выходя из дома и без комиссии. Для этого нужна платежная карта Visa/Mastercard любого банка Украины. Онлайн-система позволяет мгновенно осуществлять зачисление уплаченной суммы на кредитный счет клиента КредитМаркет. Также предоставляется возможность распечатать или сохранить данные об успешной транзакции оплаты кредита.

Во время карантина КредитМаркет работает по новому графику и обеспечивает бесперебойную работу всех необходимых клиентам услуг и сервисов.

Финансовая Компания Центр Финансовых Решений (ТМ КредитМаркет) является одним из лидеров рынка потребительского кредитования, активно конкурирует с крупнейшими розничными банками Украины.

ФК ЦФР осуществляет кредитование через более 400 отделений сети КредитМаркет, а также через отделения банков-партнеров. ФК ЦФР является кредитным учреждением и действует на основании бессрочной лицензии Госфинуслуг Украины.

КредитМаркет предлагает потребительские кредиты на различные цели: приобретение бытовой техники и электроники, мебели, строительство, ремонтные работы и другие нужды. На сегодняшний день КредитМаркет активно кредитует население, осуществляет перекредитование, а также поддерживает развитие частного бизнеса.

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Напомним, ранее мы писали, что не выходя из дома, всего за несколько минут можно оформить договор и получить кредит онлайн на карту.