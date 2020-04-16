Как рефинансировать кредит и что это такое

Услуга рефинансирования все больше становится популярной в украинцев. Но иногда заемщики не рассчитывают своих сил, и набирают кредитов, которые становятся обузой.

Если у человека кредит в различных финансовых учреждениях, ему приходиться ежемесячно ездить в их офисы. Но если запустили процедуру рефинансирования — это делать уже не нужно.

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Что такое рефинансировать кредит

Рефинансирование — это оформление нового кредита для погашения старых. При его оформлении в договоре четко сказано, какая сумма идет на погашение кредита, и в каком именно банке.

— Наладить онлайн-систему выплат также не вариант — переводы с одной банковской карты на другие банки будут иметь комиссию до 30% и будут больше, чем оплата в отделениях. Также, если не следить за временем выплат — кредитные деньги спишутся с самой карты. Поэтому рефинансирования или перекредитование — выгодное условие, — говорит финансовый консультант Тарас Дзех.

Как можно рефинансировать кредит

Процесс оформления кредита рефинансирования начинается с вычитания суммы, которую нужно платить для окончательного погашения долга банкам. Этим занимается банк, в который обращаются с заявкой на кредит за рефинансированием.

— Из документов нужно — паспорт, справка о доходах, предыдущие кредитные договора и квитанции об их оплате. Банк рассмотрит заявку, и в случае ее одобрения, подпишет с вами новый договор. После чего деньги будут отправлены на погашение текущих займов, — говорит эксперт.

Банк может предложить меньший ежемесячный платеж или больший срок выплаты.

Как выгодно рефинансировать кредит

Если кредит взят в одном банке, его можно попробовать реструктуризировать в том учреждении, где его и выдали.

— В этом случае клиент не изменяет финучреждение, а договаривается об изменениях действующего кредитного договора. Например, банк может пойти на уменьшение кредитной ставки или пролонгировать срок погашения. Банкам это выгодно, ведь они не теряют клиентов, — поясняет эксперт.

Как писали Факты ICTV, 80% отказов в выдаче кредита банками происходят из-за негативной кредитной истории. Всех просителей оценивают через процедуру скоринга — проверку кредитной истории.