Як зменшити кредитне навантаження під час карантину

Під час карантину багато підприємств частково згорнули свою діяльність або повністю зупинили роботу, а працівники перебувають у вимушеній відпустці або перейшли на скорочений робочий день.

В силу обставин, що склалися, доходи деяких українців тимчасово знизилися. Для частини позичальників це означає, що щомісячний кредитний платіж, який раніше вважався прийнятним, може стати вже непідйомним.

КредитМаркет підтримує своїх клієнтів у складних життєвих обставинах, не залишаючи їх з проблемами один на один. Ми розуміємо, що в будь-якій проблемній ситуації важливий прямий діалог та компроміс. Тому в рамках програми лояльності КредитМаркет пропонує клієнтам різні варіанти зниження кредитного навантаження.

Якщо щомісячний платіж по кредиту стало важко платити, то клієнт може перекредитуватися на більш тривалий термін, але з меншим щомісячним платежем.

Ще одним варіантом тимчасового зменшення розміру платежів є оформлення кредиту з 3-х місячним пільговим періодом, під час дії якого клієнт не буде сплачувати відсотки. Оформити кредит на пільгових умовах дуже просто. Для цього необхідно залишити заявку в контакт-центрі за номером 0-800-308-707 або звернутися до відділення КредитМаркет.

Скористайтеся вигідною пропозицією від КредитМаркет та відчуйте себе більш впевнено в нестабільній ситуації!

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Нагадаємо, що на період карантинних заходів, спрямованих на запобігання розповсюдження коронавірусної інфекції (Covid-19) ми зробили сервіс онлайн-оплати через сайт БЕЗКОШТОВНИМ. Клієнти мають можливість вносити платежі на погашення кредиту цілодобово, не виходячи з дому та без комісії. Для цього потрібна платіжна картка Visa/Mastercard будь-якого банку України. Онлайн-система дозволяє миттєво здійснювати зарахування сплаченої суми на кредитний рахунок клієнта КредитМаркет. Також клієнту надається можливість роздрукувати або зберегти дані про успішну транзакцію оплати кредиту.

Під час карантину КредитМаркет працює за новим графіком та забезпечує безперебійну роботу всіх необхідних клієнтам послуг та сервісів.

Фінансова Компанія Центр Фінансових Рішень (ТМ КредитМаркет) є одним з лідерів ринку споживчого кредитування, активно конкурує з найбільшими роздрібними банками України.

ФК ЦФР здійснює кредитування через понад 400 відділень мережі КредитМаркет, а також через відділення банків-партнерів. ФК ЦФР є кредитною установою та діє на підставі безстрокової ліцензії Держфінпослуг України.

КредитМаркет пропонує споживчі кредити на різні цілі: придбання побутової техніки та електроніки, меблів, будівництво, ремонтні роботи та інші потреби. На сьогоднішній день КредитМаркет активно кредитує населення, здійснює перекредитування, а також підтримує розвиток приватного бізнесу.

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Наадаємо, раніше ми писали, що не виходячи з дому, всього за кілька хвилин можна оформити договір і отримати кредит онлайн на карту.