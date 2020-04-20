Для того, чтобы человек заболел коронавирусной инфекцией, необходимо, чтобы определенное количество вирусов попало на слизистые оболочки дыхательных путей или конъюнктиву глаза.

Такого мнения придерживается доктор Евгений Комаровский.

— Попадет 1 вирус — болезнь не возникнет, 10 вирусов — аналогично, 100 вирусов — возникнет.

Иначе говоря, есть некое минимальное количество вирусов, способное вызвать заболевание, и это количество получило название инфицирующая доза.

Инфицирующая доза зависит от множества факторов: свойств самого вируса, способа заражения, наличия у организма предшествующего опыта встреч с этим вирусом (если опыт есть, значит, инфицирующая доза должна быть больше).

Исходя из того, что сейчас известно о коронавирусе, можна сказать, что его доза совсем небольшая.

— Да, никто на данный момент еще не может точно сказать, сколько конкретно вирусных частиц должно попасть в организм, чтобы человек заболел, но, судя по всему, это количество совсем невелико.

Вероятность заражения и тяжесть заболевания прямо связаны с количеством вирусов, которые попали в организм.

— То есть, при прочих равных условиях, чем больше вирусов попадет в организм, тем больше вероятность возникновения болезни и тем тяжелее будет протекать заболевание.

При каких условиях концентрация вирусных частиц в воздухе будет максимально большой?

Нужен человек, который выделяет вирус в окружающую среду. Вирус должен накапливается в воздухе. Для этого надо совсем немного: чтобы объем помещения был минимально возможным и чтобы не было доступа воздуха извне. Если человек выдыхает вирус с другими газами или аэрозолями на большое расстояние. Варианты — курить (что угодно), проводить ингаляции, дышать кислородом и т. п.

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Исходя из этого можно определить места с наибольшим риском заражения и где максимальна вероятность получить высокую инфицирующую дозу:

больничная палата;

помещение, где есть большое скопление людей (например, храм);

замкнутое пространство;

дома для престарелых.

Исходя из этого, надо направить усилия не на тотальный карантин в ожидании спасительной вакцины, а на создание такой модели существования общества, когда будут исключены ситуации, провоцирующие развитие тяжелых форм заболевания.

Напомним, по состоянию на утро 20 апреля в Украине зафиксировано 5 710 случаев коронавируса, из них — 151 летальный, 359 пациентов выздоровели.