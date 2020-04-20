Для того, щоб людина захворіла на коронавірусну інфекцію, необхідно, щоб певна кількість вірусів потрапило на слизові оболонки дихальних шляхів або кон’юнктиву ока.

Такої думки дотримується доктор Євген Комаровський.

– Потрапляє 1 вірус – хвороба не виникне, 10 вірусів – аналогічно, 100 вірусів – виникне.

Інакше кажучи, є якась мінімальна кількість вірусів, здатна викликати захворювання, і ця кількість отримала назву доза інфікування.

Доза інфікування залежить від безлічі факторів: властивостей самого вірусу, способу зараження, наявності у організму попереднього досвіду зустрічей з цим вірусом (якщо досвід є, значить, доза інфікування повинна бути більшою).

Виходячи з того, що зараз відомо про коронавірус, можна сказати, що його доза зовсім невелика.

– Так, ніхто наразі ще не може точно сказати, скільки конкретно вірусних частинок має потрапити в організм, щоб людина захворіла, але, судячи з усього, це кількість зовсім невелика.

Вірогідність зараження і тяжкість захворювання прямо пов’язані з кількістю вірусів, які потрапили в організм.

– Тобто, за інших рівних умовах, чим більше вірусів потрапить в організм, тим більша ймовірність виникнення хвороби і тим важче протікатиме захворювання.

За яких умов концентрація вірусних частинок в повітрі буде максимально великою?

Потрібна людина, яка виділяє вірус в навколишнє середовище. Вірус повинен накопичуватися в повітрі. Для цього треба зовсім небагато: щоб обсяг приміщення був мінімально можливим і щоб не було доступу повітря ззовні. Якщо людина видихає вірус з іншими газами або аерозолями на більшу відстань. Варіанти – палити (що завгодно), проводити інгаляції, дихати киснем і т. п.

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Виходячи з цього можна визначити місця з найбільшим ризиком зараження і де максимальна ймовірність отримати високу дозу інфікування:

лікарняна палата;

приміщення, де є велике скупчення людей (наприклад, храм);

замкнутий простір;

будинки для людей похилого віку.

Виходячи з цього, треба направити зусилля не на тотальний карантин в очікуванні рятівної вакцини, а на створення такої моделі існування суспільства, коли будуть виключені ситуації, що провокують розвиток важких форм захворювання.

Нагадаємо, станом на ранок 20 квітня в Україні зафіксовано 5 710 випадків коронавірусу, з них – 151 летальний, 359 пацієнтів одужало.