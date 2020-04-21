Как оплатить кредит онлайн - ИНСТРУКЦИЯ

Оплатить кредит онлайн довольно просто — нужно лишь иметь счет в банке и доступ к интернету.

С введением карантина в Украине, услуга оплаты кредита через онлайн стала еще более востребованной.

Как оплатить кредит через онлайн

Чтобы оплатить кредит, нужно найти онлайн-платформу для быстрых платежей типа EasyPay, Портмоне, Нotline.finance, City24 или Рayhub..

Например, у крупнейшего небанковского оператора платежных сервисов в Украине EasyPay для этого не требуется регистрация.

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После поиска своего финансового учреждения, нужно нажать на его значок и ввести данные о платеже:

номер договора;

контактный телефон.

После этого нужно внести номер карты и нажать кнопку — Оплатить.

Важно:

сервис берет комиссию 1% от суммы, но не менее 10 грн.

Зарегистрированным пользователям доступна возможность создать регулярный платеж и оплачивать услугу погашения кредита онлайн мгновенно.

Как через банк оплатить кредит онлайн

Банки позволяют погашать кредиты через свои мобильные приложения.

Например, в государственном Приватбанке, нужно зайти в интернет-банкинг Приват24. Далее найти вкладку Все услуги и выбрать:

перевод средств между Вашими счетами;

затем выбрать, с какой карты или счета будет осуществляться погашение.

Далее нужно выбрать карточку или кредитный счет, который будет погашаться:

Третий шаг — это подтверждение платежа и оплата комиссии за перевод.

После зачисления перевода — придет сообщение и электронное письмо с квитанцией.

Напомним, банковские учреждения предлагают оформление кредита онлайн в том случае, если вы являетесь клиентом учреждения.