Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию взрывов на украинских складах боеприпасов подготовила свой первый отчет, согласно которому, в Балаклее имел место подрыв специальных зарядов, которые заранее были заложены в землю, а не атака беспилотника.

Об этом в Facebook сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Он отметил, версию об атаке российского беспилотника СБУ до сих пор поддерживает. Впрочем, по словам Арахамии, против этой версии свидетельствуют два факта.

— Экспертиза установила, что причиной одного из первых взрывов, из которого все началось, был подрыв специальных зарядов, которые заранее были заложены в землю. В результате взрыва образовалась воронка, которая имеет огромные размеры. В то же время после тушения пожара на территории арсенала обнаружено до 10 аналогичных воронок, что свидетельствует о таком же характер их минирования, — написал депутат.

Кроме того, следствие установило, что на момент взрыва в том районе не было никаких летательных аппаратов.

Читайте: В Балаклее снова произошли одиночные взрывы на складах боеприпасов

Арахамия отметил, что заложить большое количество кумулятивно-фугасных зарядов невозможно так, чтобы этого никто не заметил, а их установка требует специальных знаний.

Депутат предполагает, что все могло делаться в условиях очевидности для военнослужащих части и не за один день.

Напомним, взрывы на арсенале в Балаклее начались в ночь на 23 марта 2017 года, около 36 тыс. жителей города и близлежащих сел эвакуировали.