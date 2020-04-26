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Факти / Україна

Арсенал у Балаклії підірвали вибухівкою в землі, а не безпілотником – Арахамія

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з розслідування вибухів на українських складах боєприпасів підготувала свій перший звіт, згідно з яким, у Балаклії мав місце підрив спеціальних зарядів, які заздалегідь були закладені в землю, а не атака безпілотника.

Про це у Facebook повідомив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

Він зазначив, версію про атаку російського безпілотника СБУ досі підтримує. Втім, за словами Арахамії, проти цієї версії свідчать два факти.

– Експертиза встановила, що причиною одного з перших вибухів, з якого все почалося, був підрив спеціальних зарядів, які заздалегідь були закладені в землю. В результаті вибуху утворилась воронка, яка має величезні розміри. Водночас після гасіння пожежі на території арсеналу виявлено до 10 аналогічних воронок, що свідчить про тотожний характер їх мінування, – написав депутат.

Крім того, слідство встановило, що на момент вибуху  в тому районі не було жодних літальних апаратів.

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Арахамія зазначив, що закласти велику кількість кумулятивно-фугасних зарядів неможливо так, щоб цього ніхто не помітив, а їх встановлення потребує спеціальних знань.

Депутат припускає, що все могло робитися в умовах очевидності для військовослужбовців частини і не за один день.

Нагадаємо, вибухи на арсеналі у Балаклії почалася в ніч на 23 березня 2017 року, близько 36 тис. мешканців міста і довколишніх сіл евакуювали.

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