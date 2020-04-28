Во Львове бизнес освободили от части налогов и оплаты аренды

Во Львове власть поддержала местных предпринимателей и освободила их от части налогов на время карантина.
Во время действия карантинных ограничений бизнес освободили от оплаты арендной платы за пользование нежилыми помещениями, которые находятся в коммунальной собственности, а также за отдельные конструктивные элементы благоустройства.
Не будут платить за пользование рекламными местами, которыми владеет территориальная община, и распространители рекламы.
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Во Львовском горсовете также приостановили уплату туристического сбора, а застройщики получили отсрочку на уплату паевых взносов на развитие инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры.
Кроме того, местная власть освободила от уплаты единого налога предпринимателей, которые приостановили свою деятельность.
Напомним, мер Львова анонсировал открытие рынков в городе.
Источник: Львовский горсовет