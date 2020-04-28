У Львові бізнес звільнили від частини податків і оплати оренди

У Львові влада підтримала місцевих підприємців та звільнила їх від частини податків на час карантину.

Під час дії карантинних обмежень бізнес звільнили від оплати орендної плати за користування нежитловими приміщеннями, які перебувають у комунальній власності, а також за окремі конструктивні елементи благоустрою.

Не будуть платити за користування рекламними місцями, якими володіє територіальна громада, і розповсюджувачі реклами.

Читайте: Переодяглися в поліцейських: у Львові затримали порушників карантину

У Львівській міськраді також призупинили сплату туристичного збору, а забудовники отримали відстрочку на сплату пайових внесків на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури.

Крім того, місцева влада звільнила від сплати єдиного податку підприємців, які призупинили свою діяльність.

Нагадаємо, міський голова Львова анонсував відкриття ринків у місті.

Джерело: Львівська міськрада