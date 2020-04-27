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Факты / Происшествия

Переоделись в полицейских: во Львове задержали нарушителей карантина

В львовском парке На валах бойцы батальона Львов задержали двух мужчин, один из которых был одет в полицейскую форму и имел при себе оружие и спецсредства. Двое задержанных нарушали правила карантина.

Правонарушителями оказались 21-летний житель Тернополя и 22-летний житель Львова.

По словам парней, в парке они планировали снимать видеоролик.

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  • Карантин во Львове: задержали нарушителей в форме полиции
  • Карантин во Львове: задержали нарушителей в форме полиции
  • Карантин во Львове: задержали нарушителей в форме полиции
  • Карантин во Львове: задержали нарушителей в форме полиции
Переоделись в полицейских: во Львове задержали нарушителей карантина / 2 фотографии

— На обоих задержанных были составлены административные протоколы по ст.44-3 (Нарушение правил карантина людей) и по ст.184-3 (незаконное использование наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины) КУ об административных правонарушениях, — говорится в сообщении Нацполиции.

Санкции статей предусматривают наказание — административный штраф от 17 до 34 тыс. гривен.

Ранее Факты ICTV рассказывали о том, что на Львовщине сгорел грузовик Минобороны, вследствии чего погиб человек.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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