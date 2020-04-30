Безпека, обмін та пенсії: підсумки “нормандських” онлайн-переговорів

На зустрічі глав МЗС країн нормандської четвірки сторони наголосили на необхідності забезпечення представникам ОБСЄ і Червоного Хреста необмеженого доступу до окупованих територій.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Дипломат підкреслив, що дискусія між головами МЗС у рамках нормандської четвірки базувалася на принципі “спочатку безпека”.

– Це фундаментальний принцип, і ми не плануємо від нього відступати, – пояснив Кулеба.

Крім того, міністр додав, що обговорювалися питання соціально-економічного характеру.

– Я поінформував про ті заходи, які ухвалив уряд України для того, щоб люди з окупованих територій мали доступ до пенсій. І ми вкотре наголосили, що ці питання повинні вирішуватися відповідно до Мінських домовленостей виключно в правовому полі України. Це дуже важливо, – сказав Кулеба.

Читайте: Нормандська зустріч була складною, але на колінах ніхто не стояв – Зеленський

Кулеба також повідомив, що закликав главу МЗС РФ Сергія Лаврова вести активну роботу з метою звільнення українців, утримуваних у РФ і Криму.

Нагадаємо, учасники Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу під час переговорів у форматі відеоконференції дійшли згоди щодо необхідності активізації підготовки до відкриття нових КПВВ на лінії розмежування.