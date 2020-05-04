Украина приближается к выходу из карантина, согласно плану, предложенному Кабинетом министров.

Конечно, наша страна не может длительное время поддерживать ограничения, ведь экономика просто не выдержит. В то же время нужно позаботиться о том, чтобы сразу после снятия ограничений не началась более мощная вспышка Covid-19.

В борьбе с этим пригодится тестирование на коронавирус, которое сейчас наращивают все страны. Однако в Украине ситуация может быть далека от идеала.

Факты ICTV рассказывают, какая ситуация с тестами на Covid-19 в Украине и как их наращивают в мире.

Важность тестирования на коронавирус

Во время пандемии коронавируса тестирование на заболевание является одним из важнейших инструментов для замедления его распространения.

Оно должно позволить быстро найти людей, заразившихся новым вирусом, и изолировать их. Это, в свою очередь, поможет уменьшить распространение заболевания, ведь пациенты будут находиться в самоизоляции или на лечении.

Кроме того, тестирование на коронавирус поможет:

определить локализацию вспышки заболевания;

отслеживать контакты пациента и определять потенциально больных;

правильно имплементировать режим самоизоляции.

Благодаря информации от тестов у власти стран будет понимание, какие ограничения необходимы как в отдельных регионах, так и во всем государстве, когда их можно смягчать, нужно ли социальное дистанцирование и тому подобное.

В борьбе с пандемией нам необходима информация, и тесты — единственный способ подтвердить Covid-19 у человека. Благодаря этому мы можем увидеть, как прогрессирует вирус в мире, отдельных странах.

Если не делать тесты, мы также не сможем узнать, работают ли меры, введенные для противодействия заболеванию.

Основными показателями являются количество сделанных тестов на тысячу населения и скорость, с которой их проводят. Именно поэтому страны наращивают производство соответствующих тестов и их ежедневное проведение.

Ситуация с тестами в Украине

Украина также наращивает количество тестов, однако по сравнению с европейскими странами ситуация у нас оставляет желать лучшего. По данным портала Our World in Data, по состоянию на 9 апреля в нашей стране тестировали всего 0,47 человек на 1 тыс. населения (общее количество тестов).

3 мая этот показатель увеличился до 2,97 человек на 1 тыс. населения, но этого все равно недостаточно, как для масштабов Украины. Например, в Великобритании, где проживает около 66,6 млн человек, количество тестов довели до отметки в 12,17 людей на 1 тыс. населения (ежедневно проводят около 100 тыс. тестов).

Если предположить, что Украине необходимо охватывать меньшее количество людей из-за меньшего количества населения, то показатель все равно должен быть вдвое больше от того, что есть сейчас.

В интервью Фактам ICTV директор Revival Institute for Future, инфекционист Вадим Аристов рассказал, что наших мощностей для проверки на коронавирус недостаточно.

— Сейчас мощность нашей системы тестирования очень ограничена, она не соответствует размерам страны. Сегодня система излечения в Украине справляется лучше, чем система тестирования. Сейчас у нас тестируют только 0,077% населения. В то же время в США поставили себе целью тестировать 2% населения (от общего населения — Ред.)… В общем Соединенные Штаты хотят достичь показателя тестирования в 1% населения еженедельно и наращивать дальше до 10%, — говорит Аристов.

В течение нескольких последних дней количество ежедневных тестов, по информации Минздрава, колебалось в пределах 4-7 тыс. ежедневно. Их общее количество по состоянию на утро 4 мая составляет 134 592.

И этого тоже мало. Например, в Южной Африке общее количество тестов уже достигло отметки в 230 тыс. тестов.

— В Украине очень маленькая скорость тестирования, из-за чего в систему не входит достаточное количество инфицированных. То есть они могут продолжать посещать общественные места и разгонять эпидемию или лечатся дома и обращаются уже в тяжелом состоянии, — считает директор Revival Institute for Future.

Однако не нужно забывать о том, что Covid-19 достаточно длительное время “шел” к нашей стране, поэтому мы находимся на несколько недель позади многих стран Европы.

Но это время можно было использовать для того, чтобы подготовиться к вспышке заболевания, в частности закупить соответствующие тесты. 24 апреля Украина получила 200 тыс. ПЦР-тестов собственного производства и сейчас продолжает его, чтобы обеспечить необходимое тестирование на время пандемии.

Тестирование на коронавирус в мире

Большинство стран начали делать тесты на коронавирус в начале марта, когда наблюдалось стремительное распространение заболевания во всем мире. Хотя о вспышке Covid-19 в Китае было известно еще в начале года, страны не смогли уверенно подготовиться к моменту, когда он придет к ним.

Конечно, поскольку болезнь новая, то и точных тестов для нее долгое время не было. Однако уже тогда страны могли начать подготовку к вспышкам.

Им “на собственной шкуре” пришлось испытать, что, во-первых, Covid-19 может протекать бессимптомно, во-вторых — он очень быстро распространяется. Поэтому на первых этапах тестирований было просто недостаточно.

Сейчас все страны наращивают количество тестов. Особенно хорошо себя показали в этом направлении Соединенные Штаты, где количество тестов уже достигло 6,82 млн.

А вот Италия опережает США по количеству тестов на 1 тыс. населения. Этот показатель в стране привели к 34,88 по сравнению с 20,59, которые сейчас показывают Штаты.

Такая ситуация наблюдается, в частности, и потому, что нужно тестировать даже тех людей, у которых уже подтвердили заболевание коронавирусом.

— Есть определенное количество больных в больницах, которым делают эти тесты. Пока они в больнице, им несколько раз повторяют тесты. Это важно, чтобы найти момент, когда их уже можно выписывать. Однако, конечно, это меньше влияет на распространение эпидемии, чем тестирование новых подозрений и контактных лиц для новых подтвержденных случаев инфицирования, — говорит Аристов.

То есть нужно беспокоиться и о том, чтобы тесты были эффективными.

Качественное тестирование

Несмотря на количество, тестирование еще должно быть качественным. Конечно, если в стране мало больных и тестировать все население, то и процент выявленных заболеваний будет низким. Но сейчас в первую очередь тестируют людей с подозрением на Covid-19 и группы риска.

Ежедневное количество тестов пока очень сильно колеблется. Даже в США оно может прыгнуть до 228 тыс., но в течение следующей недели не будет превышать 165 тыс.

А вот тестирование на 1 тыс. человек в некоторых странах даже показывает тенденцию к снижению. Однако она связана с карантинными ограничениями, ведь большинство людей их придерживаются и не выходят из дома без крайней необходимости.

В общем, кажется, что наращивания тестов достаточно для того, чтобы получать реальную картину пандемии. Однако если покрытие тестами будет оставаться на том же уровне, что и в начале вспышек в странах, то люди не будут видеть реальную картину ситуации.

Например, в США, несмотря на большое количество тестов, на каждый подтвержденный случай приходится около 6,2 тестов. А во Вьетнаме, который сейчас является лидером по этому показателю, на каждое заболевание коронавирусом приходится 966 тестов.

То есть страны с большим показателем будут иметь потенциально более точные данные, если считать, что точность тестов во всех странах примерно одинаковая.

Украина сейчас отстает от многих стран по многочисленным показателям проведения тестов. Конечно, это связано и с тем, что у нас вспышка коронавируса началась относительно поздно.

Однако если мы не сосредоточимся на том, чтобы охват тестирования рос, то после выхода из карантина можем не увидеть реальную ситуацию с распространением коронавируса. И кто знает, к чему это может привести.

Владислав Бомбела