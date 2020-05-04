Україна наближається до виходу з карантину, згідно з планом, запропонованим Кабінетом міністрів.

Звичайно, наша країна не може тривалий час підтримувати обмеження, адже економіка просто не витримає. Водночас потрібно потурбуватися про те, щоб одразу після зняття обмежень не почався більш потужний спалах Covid-19.

У боротьбі з цим в пригоді стане тестування на коронавірус, яке наразі нарощують всі країни. Проте в Україні ситуація може бути далекою від ідеалу.

Факти ICTV розповідають, яка ситуація з тестами на Covid-19 в Україні і як їх нарощують у світі.

Важливість тестування на коронавірус

Під час пандемії коронавірусу тестування на захворювання є одним з найважливіших інструментів для уповільнення його розповсюдження.

Воно має дозволити швидко знайти людей, які заразилися новим вірусом, та ізолювати їх. Це, в свою чергу, допоможе зменшити розповсюдження захворювання, адже пацієнти перебуватимуть в самоізоляції або на лікуванні.

Крім того, тестування на коронавірус допоможе:

визначити локалізацію спалаху захворювання;

відстежувати контакти пацієнта та визначати потенційно хворих;

правильно імплементувати режим самоізоляції.

Завдяки інформації від тестів влада країн матиме розуміння, які обмеження необхідні як в окремих регіонах, так і в усій державі, коли їх можна пом’якшувати, чи потрібне соціальне дистанціювання тощо.

У боротьбі з пандемією нам необхідна інформація, і тести – єдиний спосіб підтвердити Covid-19 у людини. Завдяки цьому ми можемо побачити, як прогресує вірус у світі, окремих країнах.

Якщо не робити тести, ми також не зможемо дізнатися, чи працюють заходи, що введені для протидії захворюванню.

Основними показниками є кількість зроблених тестів на тисячу населення та швидкість, з якою їх проводять. Саме тому країни нарощують вироблення відповідних тестів і їх щоденне проведення.

Ситуація з тестами в Україні

Україна також нарощує кількість тестів, проте у порівнянні з європейськими країнами ситуація у нас далеко не найкраща. За даними порталу Our World in Data, станом на 9 квітня в нашій країні тестували всього 0,47 осіб на 1 тис. населення (загальна кількість тестів).

3 травня цей показник збільшився до 2,97 осіб на 1 тис. населення, але все одно є недостатнім, як для масштабів України. Наприклад, у Великій Британії, де проживає близько 66,6 млн людей, кількість тестів довели до позначки у 12,17 людей на 1 тис. населення (щоденно проводять приблизно 100 тис. тестів).

Якщо припустити, що Україні необхідно охоплювати меншу кількість людей через меншу кількість населення, то показник все одно має бути вдвічі більшим від того, що є зараз.

В інтерв’ю Фактам ICTV директор Revival Institute for Future, інфекціоніст Вадим Арістов розповів, що наших потужностей для перевірки на коронавірус недостатньо.

– Зараз потужність нашої системи тестування дуже обмежена, вона не відповідає розмірам країни. Сьогодні система виліковування в Україні справляється краще, аніж система тестування. Нині у нас тестують лише 0,077% населення. Водночас в США поставили собі за мету тестувати 2% населення (від загального населення – Ред.)… Загалом Сполучені Штати хочуть досягти показника тестування в 1% населення щотижня і нарощувати далі до 10%, – каже Арістов.

Протягом кількох останніх днів кількість щоденних тестів, за інформацією МОЗ, коливалася у межах 4-7 тис. щоденно. Їх загальна кількість станом на ранок 4 травня складає 134 592.

І цього теж замало. Наприклад, в Південній Африці загальна кількість тестів вже досягла позначки у 230 тис. тестів.

– В Україні дуже маленька швидкість тестування, через що в систему не входить достатня кількість інфікованих. Тобто вони можуть продовжувати відвідувати громадські місця і розганяти епідемію або лікуються вдома і звертаються вже у тяжкому стані, – вважає директор Revival Institute for Future.

Проте не потрібно забувати про те, що Covid-19 досить тривалий час “йшов” до нашої країни, тому ми знаходимося на кілька тижнів позаду багатьох країн Європи.

Але цей час можна було використати для того, щоб підготуватися до спалаху захворювання, зокрема закупити відповідні тести. 24 квітня Україна отримала 200 тис. ПЛР-тестів власного виробництва і зараз продовжує його, щоб забезпечити необхідне тестування на час пандемії.

Тестування на коронавірус у світі

Більшість країн почали робити тести на коронавірус на початку березня, коли спостерігалося стрімке розповсюдження захворювання у всьому світі. Хоча про спалах Covid-19 в Китаї було відомо ще на початку року, країни не змогли впевнено підготуватися до моменту, коли він прийде до них.

Звичайно, оскільки хвороба нова, то і точних тестів для неї тривалий час не було. Проте вже тоді країни могли почати підготовку до спалахів.

Їм “на власній шкурі” довелося відчути, що, по-перше, Covid-19 може протікати безсимптомно, по-друге – він дуже швидко розповсюджується. Тому на перших етапах тестування було просто недостатньо.

Нині всі країни нарощують кількість тестів. Особливо добре себе показали в цьому напрямі Сполучені Штати, де кількість тестів вже сягнула 6,82 млн.

А от Італія випереджає США за кількістю тестів на 1 тис. населення. Цей показник в країні довели до 34,88 у порівнянні з 20,59, які наразі показують Штати.

Така ситуація спостерігається, зокрема, і через те, що потрібно тестувати навіть тих людей, в яких вже підтвердили захворювання на коронавірус.

– Є певна кількість хворих в лікарнях, яким роблять ці тести. Поки вони в лікарні, їм кілька разів повторюють тести. Це важливо, щоб знайти момент, коли їх вже можна виписувати. Однак, звичайно, це менше впливає на розповсюдження епідемії, аніж тестування нових підозр і контактних осіб для нових підтверджених випадків інфікування, – каже Арістов.

Тобто потрібно турбуватися й про те, щоб тести були ефективними.

Якісне тестування

Попри кількість, тестування ще має бути якісним. Звичайно, якщо в країні мало хворих і тестувати все населення, то й відсоток виявлених захворювань буде низьким. Але зараз першочергово тестують людей з підозрою на Covid-19 та групи ризику.

Щоденна кількість тестів поки дуже сильно коливається. Навіть у США вона може стрибнути до 228 тис., але протягом наступного тижня не перевищуватиме 165 тис.

А от тестування на 1 тис. осіб щоденно в деяких країнах навіть показує тенденцію до зниження. Проте вона пов’язана із карантинними обмеженнями, адже більшість людей їх дотримуються і не виходять з дому без зайвої потреби.

Загалом, здається, що нарощування тестів достатньо для того, щоб отримувати реальну картину пандемії. Проте якщо покриття тестами залишатиметься на тому ж рівні, що й було на початку спалахів в країнах, то люди не бачитимуть реальну картину ситуації.

Наприклад, у США, попри велику кількість тестів, на кожний підтверджений випадок припадає близько 6,2 тестів. А у В’єтнамі, який наразі є лідером за цим показником, на кожне захворювання коронавірусом припадає 966 тестів.

Тобто країни з більшим показником матимуть потенційно точніші дані, якщо вважати, що точність тестів у всіх країн приблизно однакова.

Україна зараз відстає від багатьох країн за численними показниками проведення тестів. Звичайно, це пов’язано і з тим, що у нас спалах коронавірусу почався відносно пізно.

Проте якщо ми не зосередимося на тому, щоб охоплення тестування зростало, то після виходу з карантину можемо не побачити реальну ситуацію із розповсюдженням коронавірусу. І хто знає, до чого це може призвести.

Владислав Бомбела