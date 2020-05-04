В Киеве позволят кофейням продавать кофе на вынос, предприниматели смогут работать на этой неделе, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
— Сегодня общался с предпринимателями. Разрешить продавать кофе на вынос — это один из шагов первого этапа послаблений, что столица обнародовала ранее.
В принципе, рестораны и кафе продавали и продают еду на вынос при ограничениях. Поэтому и кофе на вынос мы уже можем позволить, — написал мэр.
На первом этапе в Киеве откроют:
- непродовольственные магазины (общей площадью до 300 м2): с требованием присутствии не более 1 посетителя на 10 м²;
- парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи и не более 1 клиента на каждую услугу одновременно);
- кафе и рестораны на вынос;
- парки и скверы: группами не более двух человек или, если с детьми, — двое взрослых, двое детей;
- временные сооружения (ларьки): с запретом потребления пищи и напитков на месте;
- небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие).
- адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы;
- автокинотеатры.
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Кличко напомнил, что несмотря на послабление, во всех учреждениях и предприятиях:
- обязательное термометрия сотрудников и посетителей;
- обязательные правила безопасности;
- обязательное ношение маски.
— На первом этапе послаблений закрытыми останутся: школы, детские сады, детские площадки, спортивные площадки, прибрежные зоны отдыха. Ослабление ограничений по их посещению будет следующим этапом, — подчеркнул Кличко.
Он также отметил, что общественный транспорт на первом этапе продолжит работать в ограниченном режиме. Частный бизнес должен решить вопрос подвоза своих работников на работу.
— Метро в столице откроется по решению правительства. А работу пригородного транспорта правительства пообещали восстановить в первую очередь. В публичных местах все киевляне должны придерживаться правил безопасности и быть в масках, — подчеркнул мэр.
Источник: Виталий Кличко