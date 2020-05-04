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Факты / Украина / Общество

Ослабление карантина в Киеве: что заработает с 12 мая (СПИСОК)

В Киеве позволят кофейням продавать кофе на вынос, предприниматели смогут работать на этой неделе, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

— Сегодня общался с предпринимателями. Разрешить продавать кофе на вынос — это один из шагов первого этапа послаблений, что столица обнародовала ранее.

В принципе, рестораны и кафе продавали и продают еду на вынос при ограничениях. Поэтому и кофе на вынос мы уже можем позволить, — написал мэр.

На первом этапе в Киеве откроют:

  • непродовольственные магазины (общей площадью до 300 м2): с требованием присутствии не более 1 посетителя на 10 м²;
  • парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи и не более 1 клиента на каждую услугу одновременно);
  • кафе и рестораны на вынос;
  • парки и скверы: группами не более двух человек или, если с детьми, — двое взрослых, двое детей;
  • временные сооружения (ларьки): с запретом потребления пищи и напитков на месте;
  • небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие).
  • адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы;
  • автокинотеатры.

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Кличко напомнил, что несмотря на послабление, во всех учреждениях и предприятиях:

  • обязательное термометрия сотрудников и посетителей;
  • обязательные правила безопасности;
  • обязательное ношение маски.

— На первом этапе послаблений закрытыми останутся: школы, детские сады, детские площадки, спортивные площадки, прибрежные зоны отдыха. Ослабление ограничений по их посещению будет следующим этапом,  — подчеркнул Кличко.

Он также отметил, что общественный транспорт на первом этапе продолжит работать в ограниченном режиме. Частный бизнес должен решить вопрос подвоза своих работников на работу.

— Метро в столице откроется по решению правительства. А работу пригородного транспорта правительства пообещали восстановить в первую очередь. В публичных местах все киевляне должны придерживаться правил безопасности и быть в масках, — подчеркнул мэр.

Источник: Виталий Кличко 

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