В Киеве позволят кофейням продавать кофе на вынос, предприниматели смогут работать на этой неделе, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

— Сегодня общался с предпринимателями. Разрешить продавать кофе на вынос — это один из шагов первого этапа послаблений, что столица обнародовала ранее.

В принципе, рестораны и кафе продавали и продают еду на вынос при ограничениях. Поэтому и кофе на вынос мы уже можем позволить, — написал мэр.