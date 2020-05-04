У Києві дозволять кав’ярням продавати каву на винос, підприємці зможуть працювати цього тижня, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

– Сьогодні спілкувався з підприємцями. Дозволити продавати каву на винос – це один з кроків першого етапу послаблень, що столиця оприлюднила раніше. В принципі, ресторани і кафе продавали і продають їжу на винос під час обмежень. Тому і каву на винос ми вже можемо дозволити, – написав мер.

На першому етапі в Києві відкриють:

непродовольчі магазини (загальною площею до 300 м2): з вимогою присутності не більше 1 відвідувачами на 10 м²;

перукарні та салони краси (за попереднім записом і не більше 1 клієнта на кожну послугу одночасно);

кафе і ресторани на винос;

парки і сквери: групами не більше двох осіб або, якщо з дітьми, – двоє дорослих, двоє дітей;

тимчасові споруди (мафи): з забороною споживання їжі і напоїв на місці;

невеликі виробництва непродовольчих товарів і підприємства побутового обслуговування (ательє, побутові послуги та інші).

адвокатські та нотаріальні бюро, аудитори;

автокінотеатр.

Читайте: Карантин в Україні продовжать до 22 травня, але з 11 травня будуть пом’якшення

Кличко нагадав, що незважаючи на послаблення, у всіх установах і підприємствах:

обов’язкова термометрія співробітників і відвідувачів;

обов’язкові правила безпеки;

обов’язкове носіння маски.

– На першому етапі послаблень закритими залишаться: школи, дитячі сади, дитячі майданчики, спортивні майданчики, прибережні зони відпочинку. Ослаблення обмежень з відвідинами буде наступним етапом, – підкреслив Кличко.

Він також зазначив, що громадський транспорт на першому етапі працюватиме в обмеженому режимі. Приватний бізнес повинен вирішити питання підвезення своїх працівників на роботу.

– Метро в столиці відкриється за рішенням уряду. А роботу приміського транспорту уряду пообіцяли відновити в першу чергу. У публічних місцях всі кияни повинні дотримуватися правил безпеки і бути в масках, – підкреслив мер.

Нагадаємо, з 12 травня Київ розпочне план поетапного виходу з карантину з урахуванням епідситуації.

Джерело: Віталій Кличко