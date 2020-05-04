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Факты / Украина / Общество

В ВСУ два новых случая коронавируса

В ВСУ за последние сутки обнаружили еще два случая заболевания коронавирусом.

По состоянию на 4 мая на Covid-19 болеют 48 человек.

В изоляции находятся 311 человек. А количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток — 107.

По состоянию на 7.00 4 мая в Вооруженных силах Украины на острую респираторную болезнь Covid-19, вызванную коронавируса SARS-CoV-2, болеет 48 человек. Также за период пандемии выздоровели 33 человека, два летальных исхода. За прошедшие сутки зарегистрировано два новых случая, — сообщает командование Медсил.

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Один из военнослужащих находится в медицинском учреждении (ВМКЦ Центрального региона), в Черновицкой области — один лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, а симптомы заболевания отсутствуют.

Также медики Медсил отметили, что анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встреч с близкими людьми (друзьями и родными).

Напомним, что всего в Украине зафиксировано 12 331 случай заболевания коронавирусом, из них 1 619 человек выздоровели.

Источник: Минобороны

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