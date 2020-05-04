У ЗСУ за останню добу виявили ще два нових випадки зараження на коронавірус.

Станом на 4 травня на Covid-19 хворіють 48 осіб.

В ізоляції перебувають 311 осіб. А кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі три доби — 107.

Станом на 7.00 4 травня у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 48 осіб. Також за період пандемії одужали 33 людини, два летальні випадки. За минулу добу зареєстровано два нових випадки, – повідомляє командування Медсил.

За попередню добу було зафіксовано два нових випадки захворювання на коронавірус.

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Один з військовослужбовців перебуває у медичному закладі (ВМКЦ Центрального регіону), у Чернівецькій області — один лікується вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, а симптоми захворювання відсутні.

Також медики Медсил зазначили, що аналіз захворювань серед військових та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними).

Нагадаємо, що загалом в Україні зафіксовано 12 331 випадок захворювання на коронавірус, з них 1 619 осіб одужали.