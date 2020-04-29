Кабмин готов к переговорам со странами ЕС о выезде сезонных работников

Правительство готово к переговорам с европейскими странами, которые выразят желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил во время встречи с послом ЕС в Украине Маати Маасикасом и временно поверенной в делах США Кристиной Квин.

Он отметил, что важной предпосылкой для этого является легальное трудоустройство на срок от трех месяцев с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда украинцев.

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Координацией соответствующей работы будет заниматься правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Пока правительство не получало официальных обращений от других стран, кроме Финляндии.

К слову, ранее Факты ICTV писали, что из-за карантина из Польши выехало 20% украинских трудовых мигрантов, бизнес просит помощи у властей.

Источник: Денис Шмыгаль