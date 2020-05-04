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Факты / Украина

Украина все еще под угрозой: Шмыгаль назвал причину продления карантина

Премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире Свободы слова на ICTV объяснил, на чем основывалось решение Кабмина продлить карантин до 22 мая.

— Мы понимаем, что сегодня Украина проходит пик коронавируса и так называемое плато, когда уже 17 дней подряд количество заболеваний примерно одинаковое ежедневно и колеблется в пределах приемлемых показателей. Соответственно, с 11 мая мы предполагаем стабилизацию ситуации.

Кроме того, ВОЗ продлила время объявленной пандемии еще на два месяца. Поэтому Украина, как и весь мир, все еще находится под угрозой.

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Однако Денис Шмыгаль отметил, что сегодня Украина должна искать баланс. Кроме того, ослабление карантина приводит к началу работы малого и среднесрочную бизнеса, у которого до 11 мая есть время на подготовку к работе.

Напомним, 4 мая Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, но с 11 мая планируются определенные смягчения.

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