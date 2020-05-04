Україна все ще під загрозою: Шмигаль назвав причину продовження карантину

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі Свободи слова на ICTV пояснив, на чому ґрунтувалося рішення Кабміну продовжити карантин до 22 травня.

– Ми розуміємо, що сьогогодні Україна проходить пік коронавірусу і так зване плато, коли вже 17 днів поспіль кількість захворювань приблизно однакова щодня і коливається у межах прийнятних показників. Відповідно, з 11 травня ми передбачаємо стабілізацію ситуації. Крім того, ВООЗ продовжила час оголошеної пандемії ще на два місяці. Тому Україна, як і весь світ, все ще перебуває під загрозою.

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Однак Денис Шмигаль зазначив, що сьогодні Україна мусить шукати баланс. Крім того, послаблення карантину призводить до початку роботи малого і середньоо бізнесу, який до 11 травня має час на підготовку до роботи.

Нагадаємо, 4 травня Кабмін продовжив карантин в Україні до 22 травня, але з 11 травня плануються певні пом’якшення.