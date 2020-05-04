Как государство поддерживает бизнес — Шмыгаль озвучил план правительства

Правительство будет поэтапно представлять свой план по выходу из кризиса для бизнеса. Пока же действует программа рефинансирования для некоторых отраслей.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Сегодня ни одна экономика мира не планируется дольше, чем на 100 дней. Дальше можно только догадываться что будет, — сказал он.

По его словам, в Украине можно делать прогноз для некоторых отраслей и правительство будет представлять свой план поэтапно.

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Шмыгаль добавил, что план будет похож на этапность выхода из карантина, начиная от микробизнеса, малого бизнеса, среднего бизнеса и большого бизнеса.

— Это занимает время, эта работа продолжается и в ближайшее время мы будем представлять поэтапный план поддержки бизнеса, — сказал он.

Премьер отметил, что сейчас уже действует программа рефинансирования для микро- и малого бизнеса под 0% с отсрочкой выплат кредита.

— Мы разработали с банкирами и сейчас заканчиваем внедрение программы Новые деньги для малого и среднего бизнеса. У нас есть планы и мы работаем в отраслевой поддержке большого и среднего бизнеса, в том числе, государственного сектора экономики. Поэтому все эти вещи есть. Аналитики работают, — сказал он.

Ранее Шмыгаль заявил, что промышленность Украины имеет все условия для роста в нынешнем году, но страна находится под давлением мирового кризиса.