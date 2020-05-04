Як держава підтримує бізнес – Шмигаль озвучив план уряду

Уряд поетапно представлятиме свій план по виходу з кризи для бізнесу. Поки ж діє програма рефінансування для деяких галузей.

Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Сьогодні жодна економіка світу не планується довше, ніж на 100 днів. Далі можна тільки здогадуватися що буде, – сказав він.

За його словами, в Україні можна робити прогноз для деяких галузей і уряд представлятиме свій план поетапно.

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Шмигаль додав, що план буде схожий на етапність виходу з карантину, починаючи від мікробізнесу, малого бізнесу, середнього бізнесу та великого бізнесу.

– Це займає час, ця робота триває і найближчим часом ми будемо представляти поетапний план підтримки бізнесу, – сказав він.

Прем’єр зазначив, що зараз вже діє програма рефінансування для мікро- і малого бізнесу під 0% з відстрочкою виплат кредиту.

– Ми розробили з банкірами і зараз закінчуємо впровадження програми Нові гроші для малого та середнього бізнесу. У нас є плани і ми працюємо в галузевій підтримці великого і середнього бізнесу, в тому числі, державного сектора економіки. Тому всі ці речі є. Аналітики працюють, – сказав він.

Раніше Шмигаль заявив, що промисловість України має всі умови для зростання в нинішньому році, але країна знаходиться під тиском світової кризи.