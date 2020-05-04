В Україні кількість безробітних за місяць зросла на 100 тис. осіб – Шмигаль

В Україні кількість безробітних за місяць зросла на 100 тис. осіб, повідомив в ефірі Свободи слова на ICTV прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Він зазначив, що ситуація в економіці надзвичайно складна.
– Ми не применшуємо впливу економічної кризи. І так само не приховуємо цифри, скільки людей сьогодні втратили роботу. У нас 100 тис. безробітних зареєструвалось на біржі за місяць.
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Денис Шмигаль також зазначив, що на казначейському рахунку сьогодні лежать ті самі десятки мільярдів гривень. Золотовалютні запаси становлять $25 млрд плюс. Тому курс стабільний.
Нагадаємо, раніше у Нацбанку спрогнозували, що рівень безробіття у другому кварталі 2020 року зросте до 12%.