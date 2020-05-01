Уровень безработицы вырастет до 12% — Нацбанк

В Нацбанке прогнозируют рост уровня безработицы во втором квартале 2020 года.

Такая оценка основывается на прогнозе спада реального ВВП во втором квартале и на результатах соцопросов о количестве лиц, ранее работавших но потерявшых работу из-за карантина.

— Вместе с тем, оценка скорректирована на предположение о расширениях штата на предприятиях, которые столкнулись с повышенным спросом на свои товары и услуги, — говорится в инфляционной отчете НБУ.

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Нацбанк сообщает, что количество новых вакансий за первые пять недель карантина уменьшилось вдвое.

— Больше всего количество новых вакансий снизилось в сфере услуг и розничной торговли. Однако на фоне общего ухудшения экономической ситуации и роста неопределенности спрос на рабочую силу снизился и в других секторах, — добавляют в Нацбанке.

Больше всего вакансий сейчас в сфере ИТ и сельском хозяйстве.

Как писали Факты ICTV, Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует падение экономики Украины на 6,5% в 2020 году.

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